لمرضى القلب والتهاب المثانة.. 12 فائدة لتناول البرتقال

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفوائد الصحية لتناول البرتقال.





فوائد البرتقال الصحية..





1- يصفي الدم ويقتل الدود وعصيره نافع.





2- عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليه ويساعد على هبوط درجة الحرارة.





3- يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة.





4- مدرر ومنظف للكلية والمثانة. ,ولكن يحتوي على الكثير من الاملاح ينبغي تجنبه لمن لديهم قدره كبيره على ترسيب الاملاح .





5- ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.





6- البرتقال يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لإرتفاع ضغط الدم.





7- يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم.





8- البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم.





9- يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.





10- البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترو ل).





11- ينظم عملية الجهاز التنفسي للأسنان.





12- مضاد ضد السعال والأنفلونزا.