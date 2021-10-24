لمرضى القلب والتهاب المثانة.. 12 فائدة لتناول البرتقال

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفوائد الصحية لتناول البرتقال.
فوائد البرتقال الصحية..
1- يصفي الدم ويقتل الدود وعصيره نافع.
2- عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليه ويساعد على هبوط درجة الحرارة.
3- يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة.
4- مدرر ومنظف للكلية والمثانة. ,ولكن يحتوي على الكثير من الاملاح ينبغي تجنبه لمن لديهم قدره كبيره على ترسيب الاملاح .
5- ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.
6- البرتقال يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لإرتفاع ضغط الدم.
7- يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم.
8- البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم.
9- يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.
10- البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترو ل).
11- ينظم عملية الجهاز التنفسي للأسنان.
12- مضاد ضد السعال والأنفلونزا.