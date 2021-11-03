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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على أسباب وأعراض سرطان المثانة

سرطان المثانة
سرطان المثانة

قد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان المثانة من الأعراض أو العلامات التالية، وفي بعض الأحيان، لا يعاني الأشخاص المصابون بسرطان المثانة من أي من هذه التغييرات، أو قد يكون سبب أحد الأعراض حالة طبية مختلفة ليست سرطانًا.

 

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أعراض سرطان المثانة

دم أو جلطات دموية في البول

ألم أو حرقان أثناء التبول

كثرة التبول

الشعور بالحاجة إلى التبول عدة مرات طوال الليل

الشعور بالحاجة للتبول وعدم القدرة على التبول

آلام أسفل الظهر في جانب واحد من الجسم

أسباب سرطان المثانة

 يبدأ سرطان المثانة عندما تطور الخلايا في المثانة تغيرات (طفرات) في حمضها النووي، ويحتوي الحمض النووي للخلية على تعليمات تخبر الخلية بما يجب أن تفعله، كما تخبر التغييرات الخلية أن تتكاثر بسرعة وأن تستمر في الحياة عندما تموت الخلايا السليمة. 

وتشكل الخلايا غير الطبيعية ورمًا يمكن أن يغزو أنسجة الجسم الطبيعية ويدمرها، بمرور الوقت ، يمكن أن تنفصل الخلايا غير الطبيعية وتنتشر (تنتقل) عبر الجسم.

أنواع سرطان المثانة

يمكن أن تصبح الأنواع المختلفة من الخلايا في المثانة سرطانية، يحدد نوع خلية المثانة التي يبدأ فيها السرطان نوع سرطان المثانة، كما يستخدم الأطباء هذه المعلومات لتحديد العلاجات التي قد تناسبك بشكل أفضل.

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