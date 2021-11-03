لن تصدق.. 3 مخاطر لتناول السكر على الصحة

السكر من الأشياء التي يجب تناولها باعتدال، ومحاولة التقليل من تناولها بشكل كبير، فتناول السكر بكثرة يمكن أن يصيبك بالعديد من الأمراض.

أضرار السكر

1. السكر يدمر الكبد

تشير الدراسات إلى أن أولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة من الفركتوز لديهم مخاطر أكبر للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وذلك بسبب حقيقة أن السكر الزائد يلتصق بالعضو بدلاً من التخلص منه.

2. السكر يسبب زيادة الوزن

تناول السكر بكثرة يسبب الكثير من الأمراض، على وجه الخصوص، الأطفال والمراهقون والبالغون الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي نسبة السكر في الدم (الأطعمة والمشروبات التي تسبب ارتفاع السكر في الدم والانهيار السريع) غالبًا ما يعانون من زيادة الوزن.

3. السكر يسبب التجاعيد

يجب التوقف عن تناول السكر المكرر، حيث يتسبب في ظهور التجاعيد عن طريق تقليل مرونة الجلد، لذلك كلما زادت كمية السكر التي تستهلكها في نظامك الغذائي؛ وبسرعة ستبدأ في ملاحظة تلك الخطوط الدقيقة والتجاعيد وترهل الجلد.