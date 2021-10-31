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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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8 علامات رئيسية لـ «القاتل الصامت».. كل ما تريد معرفته عن مرض السكري وأسباب تورم القدم.. ونصائح للمرضى للوقاية من فيروس كورونا

السكري
السكري

أسباب تورم القدم السكري

اعراض السكري

نصائح للوقاية من كورونا

يلعب معرفة مقدمات السكري دور كبير فى حماية الإنسان من الإصابة بهذا المرض المزمن والتعرض لمضاعفاته الخطيرة إذا التزم بتعليمات الطبيب.

وذكر موقع “ good house” أن الكاتبة أناستاسيا نيكيفوروفا  كشفت أن مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص الذين لديهم مقدمات السكري يعانون من ارتفاع معدل “prediabetes ” ولكن أقل من المعدل الذي يدل على الإصابة بمرض السكري.

وإذا لم يتم تغيير نمط الحياة بشكل سريع والالتزام بالعلاج المناسب  قد تتطور هذه المقدمات إلى مرض السكري بعد حوالي 5 سنوات من ظهور العلامات الأولى ويصبح الإنسان بالفعل مريض سكر خاصة أن تمكن المرض من الجسم يتم من خلال مراحل غير محسوسة ولا تحدث أي تغييرات واضحة.

 

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أعراض السكري

كثرة التبول

يزيد ارتفاع نسبة السكر في الدم من إجهاد الكلى المسئولة عن التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق إفرازه في البول مما يجعل المصابين بمقدمات السكري يذهبون كثيرا إلى الحمام خاصةً في الليل.

العطش الشديد

تؤدي كثرة التبول إلى جفاف الجسم مما يولد شعورا مستمرا بالعطش، وحتى مع شرب كميات كبيرة من الماء، يظل الجسم في حاجة إلى السوائل، وغالبا ما يكون الجفاف مصحوبًا بنقص البوتاسيوم والمغنيسيوم وغيره من المعادن، التي يفقدها الجسم مع البول.

الجوع المستمر

قد يكون الجوع المستمر في بعض الأحيان من مقدمات السكري من النوع الثاني حيث يقوم الجهاز الهضمي بتحويل الطعام لسكريات بسيطة يستخدمها الجسم كطاقة، وعند مرضى السكري، لا يتمكن الجلوكوز في مجرى الدم من عبور جدران الخلايا حتى بعد تناول وجبة دسمة مما يجعل مما لديهم مقدمات السكرى أو المصابون به يعانون من الجوع المستمر.

التعب باستمرار

يتسبب الامتصاص غير الفعال للجلوكوز عند مرضى السكري من النوع الثاني في حرمان أنسجة الجسم من المغذيات مما يزيد الشعور بالإرهاق والخمول المستمر لذا فهو من مقدمات مرض السكري

مشاكل في الرؤية

انها من مقدمات السكري القوية حيث ينتج عن وجود كمية زائدة من السكر في الدم تلف في الأوعية والشعيرات الدموية،مما يؤثر بالسلب على النظر.

بطء التئام الجروح

تتسبب زيادة السكر في الدم  فى ضعف وتلف الأوعية الدموية مما يُفقد الجسم الكثير من المغذيات التي تضمن تجدد الخلايا مما يسبب بطء التئام الجروح .

تنميل أو ألم في الأطراف

يتسبب ارتفاع معدل السكر في الدم في مشاكل الدورة الدموية مما يتسبب فى إتلاف النهايات العصبية والشعور بالألم والخدر والوخز في الأصابع أو الأطراف عند وتسمى هذه الحالة بالاعتلال العصبي، ويمكن أن تزداد بمرور الوقت

سواد الجلد

تعد من مقدمات السكري الغريبة حيث يتغير لون الجلد في بعض مناطق الجسم ويصبح سميكا، وعادة ما يحدث هذا على مستوى الرقبة والفخذ والمفاصل والمرفقين والإبط والجلد.

الحكة والالتهابات الفطرية

يعد مستوى الجلوكوز الزائد في الدم والبول بمثابة غذاء للفطريات والخميرة التي يمكن أن تتسبب بدورها في الإصابة ببعض أنواع العدوى والالتهابات.

اهمية التشخيص المبكر

يساعد التشخيص المبكر فى الوقاية من المرض بل وحتى عند الاصابة فبداية علاج مرض السكري مبكرًا تساعد فى تقليل المضاعفات التي يمكن أن يواجهها مريض السكري فيما بعد.

 

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أسباب تورم القدم السكري

أكد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن تورم القدمين من المشكلات المرضية التي تتعدد أسبابها، ولكن في حال إصابة مريض السكر سيكون السبب على الأغلب مرتبط بارتفاع مستويات السكر بالدم، وهو ما ينبغي العمل على علاجه بشكل سريع حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة تصل إلى الإصابة بتقرحات القدم وغرغرينا وربما بتر القدم.

وأضاف " الدالي"، أن هناك ثلاثة أسباب هي الأكثر شيوعًا عند إصابة مريض السكر بتورم القدم، يتمثل السبب الأول في ضعف الدورة الدموية الذي يعاني منه مريض السكري نتيجة عدم قدرة جسمه على استخدام الأنسولين بصورة صحيحة بما يؤدي إلى إتلاف بطانة الأوعية الدموية والإصابة باحتباس السوائل في الساقين والقدمين والكاحلين.

وأوضح  أن السبب الثاني وراء إصابة مريض السكر بتورم القدم ، مؤكدا أن الإصابات السابقة في القدم ربما تؤدي إلى تورمها خاصًة وأن مريض السكر يعاني من بطء تعافي الإصابات، أما السبب الثالث هو الإصابة بالتلف العصبي في الأطراف السفلية والناتج عن ارتفاع السكر بالدم وهو ما يسبب خدر وتنميل وفقدان الإحساس بالقدمين.

وعن الطرق العلاجية لتورم القدمين عند مريض السكري ، شدد الدكتور وليد الدالي على ضرورة استشارة الطبيب المختص لمعرفة السبب الرئيسي وراء الإصابة، مع مراعاة رفع الساقين فوق مستوى القلب لمدة معينة يوميًا، واستخدام الجوارب الضاغطة للقدمين، والحرص على تقليل كمية الملح في الطعام مع الاهتمام بالتمارين الرياضية البسيطة بانتظام وتدليك القدمين باستمرار.

نصائح للوقاية من كورونا

تشهد البلاد حاليا ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد و يعتبر مرضى السكر من أكثر الفئات المستهدفة بالإصابة لك يجب توخي الحذر.

كشف الدكتور أحمد إسماعيل، استشاري الباطنة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن بعض النصائح الضرورية التي يجب على مرضى السكر إتباعها و مراعاتها خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

نصائح لمرضى السكر خلال ذروة الموجة الرابعة من كورونا 
- راجع أخر سكر تراكمي ليك و إذا مر  أكثر من ثلاثة شهور كرره ويفضل سحبة منزليا لتجنب الذهاب للمعامل المزدحمة  و إذا  كانت نتيجة التحليل  أعلى من ٨ راجع طبيبك.

- إذا كنت تتناول أدوية السكر منذ سنوات بدون تغيير اعمل في أسرع وقت ممكن الفحوصات الدورية منزليا واستشير طبيب السكر .

- مرضى السكر المقاومين للأنسولين يجب عليهم عمل فحوصات مقاومة الأنسولين كل ٣ أشهر

- تجنب العصائر خصوصا المصنعة المحتوية على مواد حافظة.

-في حالة دخول مريض سكر في غيبوبة السكر المنخفض احرص على إعطائه سوائل تحتوى على سكريات عالية وذلك بعد قياس سكر عشوائي  بشكل مؤقت قبل نقلة لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

-أما في حاله غيبوبة السكر المرتفع استشر طبيب متخصص لوصف جرعات إنسولين تحت الجلد بشكل سريع ومؤقت لحين نقلة لأقرب مستشفى..

-امنع سكريات تماما وقلل بقدر المستطاع النشويات واعتمد على الخضروات والبروتين وابتعد عن الفاكهة عالية السكريات كالبلح والتين والعنب.

- احرص على الحصول على جرعات كافية من فيتامين ب 12 وفيتامين د بعد استشارة الطبيب المعالج.

-احرص على شرب كميات كبيره من المياه والسوائل الدافئة يوميا.

- لو لم تحصل على التطعيم تطعم فورا خصوصا مع توافر التطعيمات حاليا لأنك من أكتر الفئات المحتاجة للتطعيم.

- الكمامة ، التهوية الجيدة ، منع التجمعات والزيارات العائلية والزحام وغيره بقدر المستطاع.

 

 

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