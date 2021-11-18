فرص عمل لأهالي قرى حياة كريمة.. تفاصيل تدشين منافذ «كشك كتابك».. فيديو

كشف هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفاصيل تدشين وزارة الثقافة أول منفذ لـ كشك كتابك كنموذج للمشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وقال هيثم الحاج في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" مشروع كشك كتابك يعد ضمن فعاليات ثقافية تشارك بها وزارة الثقافة في مبادرة حياة كريمة ".

وتابع هيثم الحاج :" القائمين على تشغيل كشك كتابك مجموعة من أبناء قرى حياة كريمة بما يوفر فرص عمل للشباب القرى ".

وأكمل هيثم الحاج :" الجانب الثقافي والفكري يدعم تنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري ".

ولفت هيثم الحاج :" المبادرة تركز على التنمية اللوجيستية وتنيمة حياة الإنسان الفكرية الثقافية، وأكشاك كتابك يكون به مجموعة من الكتب بأسعار رخيصة وفي متناول اطفال وأبناء قرى حياة كريمة ".

وتابع هيثم الحاج :" الكشك سيكون بمثابة البؤرة الثقافية التي يتجمع فيها ابناء القرى لاكتشاف مواهبهم وانطلاقة لـ الفعاليات الثقافية الكبيرة في القرى ".