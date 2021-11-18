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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بورتريه بالفيكتور آرت.. أحمد رمزي يحتفل بعيد ميلاد الإمبراطور: بعشق كل أعماله

أحمد رمزي يحتفل
أحمد رمزي يحتفل بيعد ميلاد الإمبراطور أحمد زكى

على طريقته الخاصة احتفل فنان الفيكتور آرت، الشاب أحمد رمزي، بذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكى، الذي يلقبه الكثيرون بـ «الإمبراطور» والبعض الآخر بـ «النمر الأسود».

 

وقال أحمد رمزي، من محافظة الإسكندرية، لموقع «صدى البلد» إنه من عشاق الفنان أحمد زكي، وأنه يحب جداً إتقان الفنان الراحل لكل الشخصيات التي أداها في الأعمال السينمائية أو الدرامية. 

بورتريه الإمبراطور أحمد زكي 

وأضاف «رمزي» أنه أنهى رسمة الفنان الراحل أحمد ذكي على 3 أيام في فترات عمل متقطعة بكل شغف رغبة في نشرها عبر وسائل التواصل في عيد ميلاده.

وأوضح فنان الفيكتور آرت أن أول الأفلام التي أثرت فيه للراحل أحمد زكي، فيلم «النمر الأسود» ومن المسلسلات «حكايات هو وهي» متمنياً الجلوس معه ورؤيته لو كان على قيد الحياة ليتعلم بعضا من قوة شخصيته. 

فنان الفيكتور آرت الشاب أحمد رمزي

جدير بالذكر أن الفنان أحمد زكي ولد يوم 18 نوفمبر عام 1949، فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.

 

وبدأ بعدها الفنان أحمد زكي مشوارا فنيا حافلا كلله بالنجاح على مدار 32 عاما حتى وفاته عام 2005 متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

 

وكان الفنان الراحل قد ارتبط بعلاقة زواج لفترة قصيرة بالفنانة الراحلة هالة فؤاد أثمرت إنجاب هيثم، الابن الوحيد للنجم الراحل أحمد زكي، والذي توفي عن عمر ناهز 35 عاما.

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