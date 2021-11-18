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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديد في مصر .. تويوتا تطرح أحدث إصداراتها "بلتا" 2022

جديد في مصر .. تويوتا
جديد في مصر .. تويوتا تطرح احدث اصداراتها "بلتا" 2022

كشفت شركة تويوتا عن نسختها الجديدة كليًا "بلتا" موديل 2022، التي تقدم داخل السوق المصري للمرة الاولى وعبر فئتين من التجهيزات، وتأتي السيارة بتصميم خارجي اقرب إلى النسخة سوزوكي سياز الشهيرة، مع باقة من التجهيزات وعناصر دعم قائد المركبة، إلى جانب وسائل الرافهية وانظمة الحماية.

مواصفات السيارة تويوتا بلتا موديل 2022

 

زودت السيارة الجديدة تويوتا بلتا موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء رباعي السرعات تعمل عبر منظومة الدفع الامامي.

 

وترتكز السيارة على جنوط رياضية تتراوح بين 15 و 16 بوصة، مع مصابيح امامية انسيابية وحادة المظهر هالوجين و LED، بالاضافة إلى شبكات متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، ونوافذ كهربائية، مع قفل مركزي للابواب، إلى جانب تمتعها بمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 460 لتر.

وتحتوي النسخة تويوتا بلتا موديل 2022 على عدد 2 من الوسائد الهوائية المقاعد الامامية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية الحماية من السرقة، ومرايات كهربائية، ومثبت سرعة.

 

كما تضم حزمة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة ايضا ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام، وفرش جلد، مع نظام صوتي وترفيهي.

 

 

أسعار السيارة تويوتا بلتا موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى تويوتا بلتا موديل 2022 بقيمة قدرها 235 الف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا بلتا موديل 2022 بقيمة قدرها 275 الف جنيه.

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