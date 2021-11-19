أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 19 نوفمبر

من المتوقع أن تشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة، استقرارا نسبيا، وسجلت أسعار الكوسة 8 جنيهات للكيلو، و البامية 20 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للطماطم 4 جنيهات، سعر البطاطس 8 جنيهات للكيلو و البصل الأحمر والأبيض 5 للكيلو والخيار الصوب 7 للكيلو والبطاطا 4 جنيهات للكيلو.

كما سجل الفلفل الحامي 7 جنيهات للكيلو فيما سجل فلفل الألوان 16جنيها للكيلو، والليمون 12جنيها للكيلو، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الثوم الصيني السايب ل 36 جنيها.

كما انخفضت بعض أنواع الفاكهة خلال الفترة الحالية، التفاح المصري 25 للكيلو، والبرتقال بصرة 7 والكانتلوب والموز 10 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن التفاح البولندي 18 جنيها للكيلو، والكاكا 20جنيها للكيلو، والجوافة والرمان 10 جنيهات للكيلو.

وتواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.