التنظيم والإدارة: سيتم البدء في تسليم الوحدات السكنية للموظفين بدءا من الشهر المقبل

قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة ستتبع آليات مع الموظفين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي، أنه سيتم البدء في تسليم الوحدات السكنية للموظفين بدءا من الشهر المقبل.

وأوضح: "لدينا تخطيط دقيق لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه بداية من ديسمبر المقبل سيتم العمل على نقل الموظفين بشكل خططي".

وأشار إلى أنه سيكون هناك انتقاء للموظفين الذين عبروا عن رغبتهم في الانتقال للسكن داخل العاصمة أو في مدينة بدر وعددهم 17 ألفا و123 موظفًا سيتم تطبيق معايير المفاضلة بينهم من خلال تطبيق إلكتروني لأخذ الرغبات.