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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لماذا لا تستطيع نقابة الموسيقيين إيقاف محمد رمضان؟.. خاص

محمد رمضان وهاني
محمد رمضان وهاني شاكر

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية بعد إعلان نقابة الموسيقيين إيقاف الفنان حسن أبو الروس عن الغناء، وذلك لعدم امتثاله لقراراتها وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة بحسب ما جاء في بيان الإيقاف الرسمي. 

وبسبب التشابه بين المحتوى الغنائي والاستعراضي الذي يقدم حسن أبو الروس ومحمد رمضان، وعمل كلاهما بالتمثيل في الأساس إلى جانب الغناء وإحياء الحفلات، أثير تساؤل هام حول التفرقة في المعاملة بين النجمين. 

قال مصدر في نقابة الموسيقيين، إن محمد رمضان بالنسبة لهم هو عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية، ويحصل على تصريح خاص للغناء سواء في أعماله التمثيلية أو إحياء حفلاته الاستعراضية. 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على أن نقابة المهن الموسيقية وزميلتها التمثيلية يخضعان لقانون واحد ومظلة واحدة وهي الاتحاد العام للنقابات الفنية. 

وأشار إلى أن نقابة الموسيقيين لا تملك إيقاف محمد رمضان عن الغناء طالما يحرص على دفع الرسوم الخاصة بتصاريح الغناء وإحياء الحفلات، التي تطلبها نقابة المهن التمثيلية بالنيابة عنه. 

سبب إيقاف حسن أبو الروس

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن الفنان حسن أبو الروس تم إيقافه لأنه قام بغناء حفلتين ولم يدفع رسوم النقابة وقام بالغناء في حفل خاص ، مؤكدا أن مظهره العام لم يكن ملتزم ولم يتبع القواعد .

وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة" الأولي المصرية " ، إن  قواعد النقابة لم أضعها وهي ثابتة ولم تتغير ، مؤكدا أن النقابة تساند أي فن جديد مهذب ولا يحتوي علي اللفاظ خارجة .

وأوضح هاني شاكر، أن ابنه وزوجته حضرا حفلة "ويجز" ، مؤكدا انه علي اتصال شخصي بـ"ويجز" وهو شاب مثقف ويعتبره ابنه، مؤكدا أن الأغاني يجب أن تعبر عن عاداتنا وتقاليدنا وألا يكون بها شيء خارج .

وقررت نقابة الموسيقيين من خلال لجنة العمل التي يرأسها منصور هندي وقف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ"حسن أبو الروس" عن الغناء اعتبارا من 17 نوفمبر.

تجاوزت أغنية "فلتت مني " للفنانة دينا الشربيني وحسن أبو الروس حاجز المليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

نقابة الموسيقيين محمد رمضان حسن أبو الروس نقابة المهن الموسيقية نقابة الممثلين

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