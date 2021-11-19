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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض يتحدث عن أزمة شارة الكابتن في المنتخب ويعلق على موقف فتحي والإعلام الرياضي

صدى البلد

أكد سيد معوض المدرب السابق للمنتخب الوطني أن شارة قيادة المنتخب كانت حديث الجميع في وقت الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري بينما يلتزم الجميع الصمت أمام هذه القصة الآن.


وقال معوض عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن وسائل الإعلام تحدثت لتحليل أزمة الشارة لأكثر من نصف ساعة بينما لا يتحدث أحد عن هذا الأمر في الوقت الحالي.


وأشار إلى أنه لم يغضب من موقف أحمد فتحي نجم المنتخب بخصوص ملف الشارة لأنه كل لاعب حر في موقفه متوقعاً أن الجهاز الفني الحالي تحدث مع فتحي قبل الانضمام للمعسكر بحصول محمد صلاح على شارة القيادة.


وأضاف:" أشعر بالغضب من موقف الإعلام وبعض المحللين من الحديث في ملف الشارة".

 

مع أنباء رحيله.. بن شرقي يثير الجدل عقب عودته لمران الزمالك
 

أعرب أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك والمنتخب المغربي عن سعادته بـ عودته لـ الفريق الابيض بمران الفريق أمس استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز

 

ونشر اشرف بن شرقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صورة له من مران الزمالك أمس وعلق :" عدت لبيتي ".

 

تكرار سيناريو رمضان صبحي مع الأهلي .. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مصدر داخل نادي الزمالك كشف عن تطورات الموقف بشأن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق وتجديد التعاقد معه، موضحا أن إدارة الزمالك ستعقد جلسة أخيرة مع اللاعب في الأيام المقبلة لحسم الموقف بشكل نهائي وقراره بشأن التجديد.


وتابع شبانة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC، أنه حال استمرار موقف بن شرقي ورفض التجديد إلا بشروطه ستقوم الإدارة بتكرار نفس سيناريو الأهلي مع رمضان صبحي وسيتم إصدار بيان رسمي أمام الإعلام لإعلان موقف اللاعب ورفض تجديده وسيكون هناك قرار مصيري بإعلان بيع بن شرقي في يناير المقبل.

رمضان صبحي الدوري المصري محمد صلاح حسام البدري احمد فتحي

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سيد معوض يتحدث عن أزمة شارة الكابتن في المنتخب ويعلق على موقف فتحي والإعلام الرياضي

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