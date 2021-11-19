حسام غالي يكشف سبب رحيلة عن توتنهام.. شاهد

كشف حسام غالي نجم الأهلي السابق والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي ، سبب رحيلة عن نادى توتنهام الإنجليزي .

وقال غالي في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” قررت الرحيل من توتنهام عندما شعرت أن الجماهير لن تتقبل مشاركتي مع الفريق ".

و أكد حسام غالي نجم الأهلي السابق والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أن قرار اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بالدعوة لإقامة الانتخابات هو انتصار للجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.

وأضاف غالي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت أن كان هناك عدد من طلبات الإحاطة لـ مجاهد في المجلس وجاوب على بعض منها والآخر تم إرساله للنائب العام مشددا أن رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة لم يحترم طلب رئيس لجنة الشباب والرياضة بإحضار ما يثبت سلامة موقفه.

وأكمل أن مجلس النواب تدخل من أجل مواجهة ما أثير عن وجود وقائع فساد داخل اتحاد الكرة.

وتابع أن تجربة مجلس النواب أضافت له الكثير من الخبرات مشددا أن ترشيحه من قبل رئيس الجمهورية امر رائع.



