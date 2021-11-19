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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة من عدم الاستقرار فى الطقس

سقوط أمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس| فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز التنبؤ بالمناخ التابع لوزارة الزراعة، إن هناك حالة من عدم الاستقرار يشهدها الطقس بدايًة من الغد، حيثُ تشهد محافظات الشمال والدلتا سقوط بعض الأمطار .

وأضاف "فهيم" لـ "صدى البلد" أنه اعتبارا من غد السبت سوف تنخفض درجات الحرارة من ٤ إلى ه درجات على كافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى الشعور بالبرد فى الساعات المتأخرة  من الليل بسبب وصول درجات الحرارة إلى ١٦ درجة مئوية.

وقال الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية ، إن هناك اهتمام من قبل المواطنين بالتعرف على أحوال الطقس خلال الفترة المقبلة خاصًة مع تعليق الدراسة يوم السبت المقبل .

وأضاف "أبو المعاطي" خلال حوار خاص مع "صدى البلد" ، أن الجو مائل للحرارة فى ساعات النهار ، نشعر أننا فى فصل الصيف ، أما ساعات الليل نشعر وكأننا فى فصل الشتاء ، موضحا أن الشبورة المائية التى تشهدها بعض المحافظات تتسبب فى إحداث رطوبة على الزراعات لذا يجب رشة وقائية من الكبريتات أو النحاس .  

نصائح هامة للمواطنين

 

وناشد "رئيس قسم الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية  " جميع السائقين والمتنقلين بين المحافظات بتوخي الحذر من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والمسطحات المائية ، كما نصحهم بضرورة القيادة ببطء حتى لا يحدث حادث سيارة ، مع التأكد من عمل "مساحات السيارة".

وأشار إلي أن درجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية ولكن هناك فارق كبير بين درجات الحرارة نهارا وليلا.

أما عن طقس الغد، أشار الدكتور شاكر أبو المعاطى ، إلي أن هناك توقعات بسقوط الأمطار على محافظات الشمال وقبلها نصدر بيانا وتحذيرات من قبلها.

وتابع قائلا :"بداية من هذا الأسبوع نستطيع ارتداء الملابس الشتوية لإن فى الصباح الباكر وساعات الليل نشعر ببرودة الجو". 

 

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