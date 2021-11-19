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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني لتقنين أوضاع أراضى شباب الخريجين غرب الدلتا

أراضي شباب الخريجين
أراضي شباب الخريجين

تقدم النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لوزراء الرى، الزراعة، التنمية المحلية، والكهرباء، بشأن عدم استكمال الإجراءات الخاصة بأراضى استصلاح قرى الظهير الصحراوى لشباب الخريجين بمنطقة غرب النوبارية ، و غرب الدلتا كمناطق بنجر السكر.

 

وأوضح “ الشوربجي ” خلال طلب الإحاطة أن الأسعار فى هذه المناطق مرتفعة للغاية، على عكس انخفاضها فى مناطق الاستصلاح ببورسعيد، وكفر الشيخ، وشرق القناة، مشيرا إلى أنه لابد من تقنين الأوضاع للمساواة بين الخريجين وبعضهم البعض .

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وأوضح عضو زراعة النواب، أن ملف استصلاح الأراضى شهد خلال السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا من قبل الدولة، لافتا إلى أن  الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد المصرى، ولهذا لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات حقيقية ومطبقة على أرض الواقع ، لتخفيف معاناة شباب الخريجين واستكمال الإجراءات الخاصة بالأراضى المستصلحة على صعيد المحافظات المختلفة.

 

وطالب بضرورة وضع خطة عمل عاجلة للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بهم، و حصر مشاكل أراضى شباب الخريجين على مستوى الجمهورية ، مع وضع خطة عاجلة لاستكمال الإجراءات وسرعة التقنين وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة لانعكاس ذلك على المجتمع وعلى الخزانة العامة للدولة.

 

عامر الشوربجي لجنة الزراعة مجلس النواب حنفى جبالى شباب الخريجين غرب النوبارية غرب الدلتا الإقتصاد المصرى

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