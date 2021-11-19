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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات لـ 2694 سيدة في قافلة لتنظيم الأسرة بقنا

قافلة طبية بمركز
قافلة طبية بمركز دشنا

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إن القافلة الطبية الخدمية لتنظيم الأسرة بقرى حياة كريمة بمركز دشنا، استفاد منها 2694 من المواطنين خلال الفترة من 14 و حتي 16 نوفمبر.


وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا، أن القافلة قدمت العديد من الخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة منها : صرف وسائل تنظيم الأسرة، متابعة السيدات الحوامل، متابعة الأطفال الرضع، الكشف علي السيدات و الإطمئنان علي الصحة العامة لهم، إضافة للكشف بالسونار علي 239 سيدة والاطمئنان عليهم، وصرف وسائل منع الحمل للسيدات المترددات علي القافلة بالمجان.

 

 

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وتابع تاواضروس ، كما تضمنت القافلة عقد ندوات إعلامية و تثقيف حول أهمية تنظيم الأسرة ، مع شرح الوسائل الخاصة بتنظيم الأسرة والتي استفاد منها ٤٥٤ سيدة من المترددات بنطاق منطقة عمل القافلة.

 

و أشار تاوضروس ، إلى أن تردد السيدات على القافلة بكثافة يؤكد نجاحها فى تقديم خدمات حقيقية للمترددات، والتى تمت بمشاركة فريق تنظيم الأسرة بالمديرية بقيادة الدكتور محمود العمروني، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا، أن القافلة تأتى فى إطار خطة الدولة التي تهدف للحد من الزيادة السكانية و تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول إلى كافة المناطق المحرومة من الخدمات الطبية حرصاً علي سلامة كافة أفراد الأسرة المصرية.

قنا تنظيم الأسرة المواطنين دشنا حياة كريمة الصحة

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