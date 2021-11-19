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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة

الاهلي
الاهلي

تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، حيث يلعب الاهلي صاحب الصدارة امام المقاولون العرب . 

ويواجه فريق الزمالك منافسه الإسماعيلي اليوم الجمعة فى تمام الساعة 5:30 مساءً علي ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ4 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويسعي نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لمحو اثار الهزيمة القاسية من الاهلي الجولة الماضية حينما هزم بنتيجة 5-3.

ولعب الزمالك ثلاث مواجهات في بطولة الدوري الممتاز حقق الفوز علي انبي وطلائع الجيش بنتيجة 2-0 وهزم من الاهلي بنتيجة 5-3

علي جانب آخر، يحاول فريق الإسماعيلي بقيادة خوان براون لتحقيق الفوز الأول للدراويش في الدوري الموسم الحالي وانتصاره الأول في بداية مشواره مع الدراويش .

وخسر الإسماعيلي أول ثلاث مباريات امام الأهلي 4-0 ، سيراميكا كليوباترا 2-1 ، البنك الأهلي 1-0 . 

ويستضيف الاهلي نظيره المقاولون العرب يوم الجمعة أيضاً فى تمام الساعه 8 مساءً علي ملعب السلام .

ويسعي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، لتحقيق الفوز الرابع علي التوالي ببطولة الدوري واستمرار صدارة الترتيب.

ويدخل الأهلي المباراة بطموحات كبيرة، بعد الفوز الكبير علي الزمالك الجولة الماضية بنتيجة 5-3

علي جانب آخر، يحاول فريق المقاولون العرب  بقيادة منافسه عماد النحاس لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في الدورى الممتاز .

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما جاء فريق المقالون العرب في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

مواعيد مباريات الدوري المصري


طلائع الجيش X غزل المحلة – الساعة 3:00 عصرا - on time sport 2        

المصري البورسعيدي X بيراميدز – الساعة 3:00 عصرا - on time sport 1

الإسماعيلي X الزمالك – الساعة 5:30 مساء - on time sport 1

إنبي X سموحة – الساعة 5:30 مساء - on time sport 2              

الأهلي X المقاولون العرب – الساعة 8:00 مساء -  on time sport 1

نتائج مباريات الجولة الرابعة أمس 
فاركو 2-0 مصر المقاصة 
الشرقية للدخان 1-3 فيوتشر 
الاتحاد السكندري 1-0 الجونة 
سيراميكا كليوباترا 1-0 البنك الاهلي 

ترتيب الدورى المصري :  

1- الأهلي 9 نقاط .

2- بيراميدز 9 نقاط .

3- سيراميكا كليوباترا : 8 نقاط
4-  غزل المحلة 7 نقاط .
5- فيوتشر : 7 نقاط 
6- الاتحاد الكسندري : 7 نقاط
7 الزمالك : 6 نقاط 
8- البنك الاهلي : 6 نقاط 
9- سموحة : 5

10- المقاولون العرب : 4 
11- مصر المقاصة : 4 
12- الجونة : 4 
13- المصري : 3 
14- فاركو : 3 
15- انبي : 3 
16- طلائع الجيش : 1 
17- الاسماعيلي : 0 
18- الشرقية للدخان : 0

 

الدوري الدوري المصري الأهلى الزمالك الاسماعيلي

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