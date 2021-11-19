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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية البحرين وليبيا يبحثان المستجدات علي الساحة

البحرين
البحرين

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم الجمعة، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبي الدكتورة نجلاء المنقوش، آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية والجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار .

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا، أنه تم أيضا - خلال اللقاء المنعقد على هامش أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة. 

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وبحث الجانبان  العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك. 

 

كما أعربا عن تطلع البلدين الشقيقين لتنمية تلك العلاقات إلى مستويات أوسع بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.

البحرين وزير الخارجية البحريني نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبي ليبيا

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