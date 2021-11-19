أمل مبدي: الرئيس السيسي له محبة كبيرة لدى قادرون باختلاف

قالت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، إنه في بداية تنظيم "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، كان أملها الحصول على رعاية الرئيس لتسليط الضوء على القضية.

وأضافت أمل مبدي: "عندما ربنا كرمنا بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت قادرون باختلاف، في حتة تانية، لأن الموضوع مبقاش مجرد إحتفالية أو تسليط ضوء ولكن بيصدر منه توصيات بتنفذ على الحقيقة بفضل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشارات أمل مبدي حلال حوار على قناة "دي أم سي"، إلى أن احتفالية "قادرون باختلاف" في نسخته الثالثة، لأول مرة يتشرف بحضور حرم الرئيس “انتصار السيسى”، بالنسبة لنا شرف وفرحة كبيرة جداً، مؤكدةً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له محبة كبيرة لدي " القادرون باختلاف".

وأضحت أنهم في آخر استعدادات النسخة الثالثة من "قادرون باختلاف" وموعد الاحتفال سيكون يوم 2 ديسمبر 2021، مضيفةً أنه يوجد جلسة حوارية مع الأهالي لعرض تجربتهم من إيجابيات وسلبيات، وكذلك لأول مرة ينضم إلينا في احتفالية" قادرون باختلاف" الناجين من الحروق.

وتابعت: “شرفت بتأسيس الإتحاد الدولي للإعاقات الذهنية من عام 2014 وحصلنا على عدد كبير جداً من الميداليات الدولية، وتم تكريمنا من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 بـ14 ميدالية في بطولة العالم بأستراليا”.