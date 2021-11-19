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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

وكيل رياضة الشيوخ: الاعتماد على مراكز الشباب لتدريب المخطوبين يؤكد أهميتها الاجتماعية

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن إطلاق مبادرة تستهدف تدريب المخطوبين بمراكز الشباب فى بعض المحافظات، يستهدف في المقام الاول الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وحمايتها من التخبط والتفكك الذي انتشر الآونة الأخيرة نتيجة لعدم وجود خبرة كافية لدى الشباب تؤهلهم لخوة الجواز وانجاب الاطفال.

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ولفت دياب في تصريحات لـ" صدى البلد" أن الاعتماد على مراكز الشباب والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية بتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية مؤهلة لاستقبال اكبر عدد من فئات المجتمع.

وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة ان ملف تطوير مراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية يأتى فى صدارة أولويات أجندة عمل وزارة الشباب، منوها أن الوزارة شديدة الحرص على تطوير أداء مجالس إدارات مراكز الشباب بما ينعكس على تطوير الأنشطة والبرامج والمشروعات المقدمة.

وأشار النائب أحمد دياب أن المبادرة من شأنها رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة من أجل بناء حياة أسرية مستقرة، تعتمد على العديد من المحاور الاجتماعية والنفسية، والاقتصادية ، وذلك من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين.

 

وزارة الشباب والرياضة مجلس النواب بادرة تستهدف تدريب المخطوبين المحافظات النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة

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