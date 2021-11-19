تونس.. قيس سعيد يستقبل وزير التشغيل

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية؛ فقد تطرّق اللقاء إلى اللقاء الذي جمع رئيس الدولة، ظهر اليوم، بعدد من الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم.

وبيّن رئيس الجمهورية أن القانون الصادر في 13 أغسطس 2020 وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.

وشدد رئيس الدولة على أنه لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة.