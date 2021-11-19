تونس.. إحالة عدد من القيادات الأمنية للتقاعد

أفادت إذاعة موزاييك التونسية نقلا عن مصادرها بأن قرارات بالإحالة الي التقاعد الوجوبي، صدرت في حق عدد من القيادات الأمنية التي شغلت مناصب قيادية ، بعضها بارزة جدا خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وحسب ذات المصادر، فقد شملت قرارات الإحالة على التقاعد الوجوبي المديرين العامين السابقين للمصالح المختصة محرز الزواري والأزهر اللونقو.

كما شملت رئيس فريق أمن الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي، وفتحي البلدي وحمزة بن عويشة.

ومن الأسماء القيادية البارزة جدا وشملها التقاعد الوجوبي، اخر مدير عام للأمن الوطني، واخر امر للحرس الوطني وهما زهير الصديق ومحمد علي بن خالد، بالإضافة الى وحيد التوجاني وعماد الغضباني .

ويقارب عدد المحالين على التقاعد الوجوبي العشرين اطارا امنيا.