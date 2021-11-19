بالأسعار.. أرخص 5 سيارات في الإمارات موديل 2021 | صور

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة لدى الكثير من الباحثين عن سيارة تحمل موديل 2021، بينما تلعب شركات تصنيع السيارت دورًا كبيرًا داخل أركان المعادلة الشرائية، لما تتضمنه من امكانيات وإصدارات تتناسب مع القيمة السعرية المطلوبة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ أرخص 5 سيارات موديل 2021 داخل السوق الإماراتي موديل 2021.

1 – كيا بيجاس موديل 2021

تعتمد السيارة كيا بيجاس موديل 2021 على محرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، بقوة 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 132 نيوتن/متر، بينما تصل سعتها القصوى إلى 170 كيلومتر في الساعة.

ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.2 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 6.1 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

وتبدأ أسعار السيارة كيا بيجاس موديل 2021 داخل السوق الإماراتي من 41.900 درهم وحتى 48 ألف درهم.

2 – شيفروليه سبارك موديل 2021

ترتكز السيارة شيفروليه سبارك موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.385 متر، بينما تصل نسبة الطول الكلي للسيارة إلى 3.636 متر، وبعرض قدر بـ 1.597 متر، بالاضافة إلى 1.483 متر للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 314 لتر.

وتستمد شيفروليه سبارك موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج 98 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

ويتراوح سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2021 في الإمارت بقيمة تبدأ من 36.910 إلى 49.790 درهم.

3 – سوزوكي ديزاير موديل 2021

تحتوي سوزوكي ديزاير موديل 2021 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، مع خاصية دعم المكابح BA، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف.

ودعمت السيارة بمحرك 1200 سي سي رباعي الاسطوانات، قادر على انتاج قوة 82 حصانا، وعزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة تبدأ من 36.900 درهم وحتى 42.900 درهم.

4 – رينو سيمبول موديل 2021

تحتوي السيارة رينو سيمبول موديل 2021 على خاصية التحكم من الصوت عبر عجلة القيادة، ومكيف هواء، وقفل مركزي للابواب، و عدد 4 زجاج كهربائي، ونظام صوتي وترفيهي، بالاضافة إلى مصابيح أمامية هالوجين، واضوائ نهارية تعمل بتقنية LED.

وتتسارع السيارة رينو سيمبول موديل 2021 من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 11 ثانية، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 102 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

وتبدأ أسعار السيارة رينو سيمبول موديل 2021 من 37.300 درهم حتى 44.500 درهم اماراتي.

5 - شانجان السفن موديل 2021

زودت شانجان السفن موديل 2021 بمحرك 4 سليندر 1500 سي سي، بقوة 105 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

وتأتي السيارة عبر حزمة من التجهيزات ومنها، مدخل AUX، و بلوتوث، و نظام صوتي وترفيهي، مع مقود حركة كهربائي متعدد المهام، ونظام الحماية AIRBAGS، و فرامل ABS و EBD، وفتحة سقف كهربائية.

ويبلغ سعر السيارة شانجان السفن موديل 2021 بقيمة قدرها 36.750 درهم اماراتي.