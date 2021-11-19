بايرن ميونخ يتلقى ثاني هزائمه في الدوري الألماني على يد أوجسبورج

تلقى فريق بايرن ميونخ ثاني هزيمة له هذا الموسم في الدوري الألماني، وذلك بالخسارة من مضيفه أوجسبورج بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في افتتاح الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الدوري الألماني.

افتتح بيدرسون التسجيل لـ أوجسبورج في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء بايرن ميونخ.

وفي الدقيقة 35، سجل هاهن الهدف الثاني لـ أوجسبورج بضربة رأسية رائعة.

ونجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الأول لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 38 من متابعة لتمريرة بالكعب من زميله توماس مولر لكنه لم يكن كفيلًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أوجسبورج للنقطة 12 في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 28 نقطة في الصدارة.

تشكيل بايرن ميونخ

وضم تشكيل بايرن ميونخ كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز - عمر ريتشاردز

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - ليون جروتسكا - توماس مولر

خط الهجوم: سيرجي جنابري - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي