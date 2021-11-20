دينا نجم: متحمسة لمشاهدة الحفرة فى القاهرة السينمائى ولن أشارك بكتابة لية لا 3

أكدت المؤلفة دينا نجم ان هناك عدد من الأفلام السينمائية التى تنتظر عرضها ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 43 .

وتابعت دينا نجم ف تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، هناك عدد من الأعمال السينمائية التى قرأت عنها قبل مشاركتها فى مهرجان القاهرة السينمائي ومتحمسة الى رؤيتها ومنها فيلم الحفرة .

وعن الجزء الثالث من مسلسل “ لية لا ” أكدت دينا نجم أنها لن تشارك فى كتابة العمل كما حدث فى الموسم السابق .

واستكملت دينا نجم : لن أشارك فى الكتابة بشكل شخصي أتمنى الى الزملاء فى ورشة سرد التوفيق فى الموسم الجديد .

مسلسل ليه لا 2 شارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

وجسّدت الفنانة منة شلبي ضمن أحداث مسلسل ليه لا شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

ودارت أحداث مسلسل لية لا التى تلعب بطولته منة شلبي فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

وكان قد توجه في وقت سابق المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة منة شلبى والفنان أحمد حاتم و تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف، على النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل طوال فترة عرضه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها بهذا النجاح الذي حققه المسلسل ، مشيدة بروح الجماعة التي كانت واضحة خلال حلقات المسلسل ، كما أشادت بالإتقان والتكامل بين جميع عناصر العمل الفني من سيناريو وتمثيل واخراج .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن فكرة المسلسل وطريقة الطرح كان لهما دور كبير في نجاح المسلسل ووصوله إلى قطاع عريض من الجمهور، مضيفة أن المسلسل نجح في تقديم فن هادف وراق يحمل معاني ومبادئ انسانية عظيمة و يعيد نشر قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع وعلي وجه خاص كفالة اليتيم ، وهي إحدى القيم النبيلة التي نادت بها جميع الأديان "