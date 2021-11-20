المداخلة الكاملة لنجيب ساويرس وهاني شاكر حول مطربي المهرجانات.. شاهد

حالة من الجدل، شهدتها ساحات البرامج التلفزيونية وخاصة في برنامج الحكاية، والذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، بعد عدة مداخلات مثل السيل على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مغنى المهرجانات من الغناء، بقائمة تتضمن أسماء الممنوعين وفي مقدمتهم حسن شاكوش وحمو بيكا.

بين مؤيد ومعارض، بدأت حرب كلاميه بين المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على القرار، الأمر الذي تطور لهجوم على كل منهما للآخر بشكل شخصي.

فيما تدخلا الموسيقارين الكبيرين حلمي بكر وهاني مهنا، على خط الازمة معلنين رفضهما لاغاني المهرجانات، والتي اعتبرها الجميع افسادا حقيقيا للذوق العام ، الأمر الذي يتطلب الحذر منها حسب تعليق الاعلامي عمرو أديب بعد رصد أمور أخرى في غاية الخطورة.

في البداية شن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، حملة نقد لاذع ضد قرار نقابة المهن الموسيقية بقائمة إسماء لمنع لمغني المهرجان من الغناء، مؤكدا أنه يرفض هذا الأمر بشكل كامل.

وأضاف نجيب ساويرس، أن :"كل واحد حر يسمع اللي هو عايز يسمعه، واللي مش عاجبه ميفتحش اليوتيوب، ومحدش والي علينا نسمع ايه، وبحب الغناء الشعبي".

وتابع رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه :"هجيب المطربين الشعبي في مهرجان الجونة وكلامي جد ومبقولش حاجة مبعملهاش طبعا، وهو لو عايز يعكسنا لو جبناهم هنعكسه بردوا".

وأكمل المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أنه :" حاسس ان الموضوع في نفسنه وغيره يعني، ودورك انك لما حد يتعب تصرف عليه لكن ملكش تحكم وتسيطر على اذواقنا".

وشن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، هجوما حادا على المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، مؤكدا أن قرار بمنع مغني المهرجانات من الغناء أمرا غير مقبول تماما.

وأضاف نجيب ساويرس، أن :"نقابة المهن الموسيقية مش زي نقابة المهندسين، ودوره اجتماعي وليس السيطرة على ما نسمع تماما، لافتا إلى أن الفن يختلف عن الأعمال العلمية التي تتطلب شهادة.

وتابع المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أن من أعطى له هذا الأمر ليحكم فيما نسمع، وليس حقه ما يفعله ويمنع مغنيا المهرجانات من الغناء، مستدركا أن لا يعجبني غناء الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية تماما.

واستطرد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال،"كل واحد حر في ذوقه مفيش حد وصي على اي حد، واللي خايف على أطفاله يقفل اليوتيوب، وموضوع قطع الارزاق ربنا مش بيسامح فيه خالص، برجاء ترك الناس تاكل عيش".

وعن سبب تدخل نجيب ساويرس في قضية اغاني المهرجانات،أكد،":انا بحب الناس دي وبحب المهرجانات، وده اكل عيشهم وياريت محدش يقف في أكل عيش حد علشان نبقي مرتاحين نفسياً".

قبل أن يرد المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بحملة نقد لاذع، على رجال الأعمال المهندس نجيب ساويرس.

ووجه هاني شاكر، أنه :"لا يشرفني أن يسمعني تماما، ومن يسمع لمغني المهرجانات وهذه النوعية لا أريده ان يسمعني تماما".

وتابع هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أنه لم اتجنى على احد وكل هذه القائمة ليس بها أعضاء في النقابة وخاصة حسن شاكوش وحمو بيكا، لافتا إلى أن حسن شاكوش خرج على المسرح وقال كلام لا يليق وخارج تماما.

وتابع هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن دور نقابة المهن الموسيقية منع المغنيين عن الغناء بالاشتراك مع المصنفات، وليس فقط دور اجتماعي وحل مشاكل أعضاء النقابة وتقديم الدعم المادي لهم، لافتا إلى أن حسن شاكوش ارتكب فعل فاضح في إحدى الحفلات على المسرح.