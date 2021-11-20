عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

620 مليون طائر.. اختفاء ملايين الطيور في أوروبا

اختفاء الطيور
اختفاء الطيور

كشفت دراسة علمية حديثة، تفاصيل اختفاء الطيور بهدوء في جميع أنحاء أوروبا منذ الثمانينات، حيث وصل هذه الخسارة المذهلة إلى 620 مليون طائر منفرد في الأربعين سنة الماضية.

 

وقال ريتشارد جريجوري من الجمعية الملكية لحماية الطيور لموقع NewsChain: "ما يدعو للقلق هو أن ذلك كان يحدث تقريبًا دون أن يلاحظه أحد ، وبخفاء ، وبهدوء في الخلفية".

طيور الأمازون تغير أشكالها بسبب التغيرات المناخية

تتكاثر دون تزاوج.. طيور نادرة تتعرض للانقراض

ووفقا للدراسة، تراجعت أعداد العصافير الصغيرة الرائعة المنتشرة في كل مكان إلى النصف منذ الثمانينيات، وهناك الآن ما يقرب من 75 مليونًا أقل من طيور الزرزور الفضوليين والذكيين، الذين يقلدون أصوات العالم من حولنا - بنسبة انخفاض وصلت إلى 60 في المائة.

 

حدثت معظم الانخفاضات في الأنواع المرتبطة بالبيئات الزراعية والمراعي، ولكنها تحدث أيضًا في مدننا أيضًا، حيث أكدت آنا ستانيفا ، الرئيس المؤقت لحماية الطيور في أوروبا: "أصبحت الطيور الشائعة أقل شيوعًا ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المساحات التي تعتمد عليها قد تم القضاء عليها من قبل البشر" .

وأضافت ستانيفا: "لقد تم القضاء على الطبيعة من أراضينا الزراعية وبحرنا ومدننا. ويجب على الحكومات في جميع أنحاء أوروبا وضع أهداف ملزمة قانونًا لاستعادة الطبيعة ، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة ، بما في ذلك بالنسبة لأنواعنا."

ومن المحتمل أن تكون الأسباب متنوعة ومتعددة ، بما في ذلك فقدان الموائل ، والانخفاض الهائل في أنواع الحشرات ، والتلوث ، والأمراض - وجميع المشتبه بهم المعتادون، الذين ساهموا في حدث الانقراض الجماعي الأوسع الذي نشهده.

طيور التغيرات المناخية الطيور اوروبا دراسة علمية

ترشيحاتنا

ماذا قال مفتي الجمهورية عن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة المسيح في نفس اليوم؟

تحولت لـ اللون الأرجواني.. يد الملكة إليزابيث تكشف عن مرضها

خاص بـ إثيوبيا.. إعلان عاجل من مجلس الأمن

الصحة: هذه الفئات الأكثر إصابة وتأثراً بفيروس كورونا

طقس اليوم.. سحب رعدية محملة بالأمطار وحبات البرد تسقط على 9 محافظات

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميا إلى 256 مليونا و725 ألفا و697 حالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

رعد وبرق .. وأمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية

السعودية .. قرار عاجل بشأن الصلاة في الروضة الشريفة

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

بسرعة جنونية.. سيارة نقل تحطم ملاكي وربع نقل أعلى الدائري باتجاه المعادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

فيديو

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ