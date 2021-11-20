620 مليون طائر.. اختفاء ملايين الطيور في أوروبا

كشفت دراسة علمية حديثة، تفاصيل اختفاء الطيور بهدوء في جميع أنحاء أوروبا منذ الثمانينات، حيث وصل هذه الخسارة المذهلة إلى 620 مليون طائر منفرد في الأربعين سنة الماضية.

وقال ريتشارد جريجوري من الجمعية الملكية لحماية الطيور لموقع NewsChain: "ما يدعو للقلق هو أن ذلك كان يحدث تقريبًا دون أن يلاحظه أحد ، وبخفاء ، وبهدوء في الخلفية".

ووفقا للدراسة، تراجعت أعداد العصافير الصغيرة الرائعة المنتشرة في كل مكان إلى النصف منذ الثمانينيات، وهناك الآن ما يقرب من 75 مليونًا أقل من طيور الزرزور الفضوليين والذكيين، الذين يقلدون أصوات العالم من حولنا - بنسبة انخفاض وصلت إلى 60 في المائة.

حدثت معظم الانخفاضات في الأنواع المرتبطة بالبيئات الزراعية والمراعي، ولكنها تحدث أيضًا في مدننا أيضًا، حيث أكدت آنا ستانيفا ، الرئيس المؤقت لحماية الطيور في أوروبا: "أصبحت الطيور الشائعة أقل شيوعًا ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المساحات التي تعتمد عليها قد تم القضاء عليها من قبل البشر" .

وأضافت ستانيفا: "لقد تم القضاء على الطبيعة من أراضينا الزراعية وبحرنا ومدننا. ويجب على الحكومات في جميع أنحاء أوروبا وضع أهداف ملزمة قانونًا لاستعادة الطبيعة ، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة ، بما في ذلك بالنسبة لأنواعنا."

ومن المحتمل أن تكون الأسباب متنوعة ومتعددة ، بما في ذلك فقدان الموائل ، والانخفاض الهائل في أنواع الحشرات ، والتلوث ، والأمراض - وجميع المشتبه بهم المعتادون، الذين ساهموا في حدث الانقراض الجماعي الأوسع الذي نشهده.