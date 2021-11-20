باشتراك 100 طالبة.. المسابقة النهائية لمشاريع برنامج "هي تقود" . فيديو وصور

أطلقت مؤسسة شباب القادة، اليوم ، المسابقة النهائية لبرنامج "هي تقود"، للسنة الثانية على التوالي، وذلك داخل مقر وزارة التربية والتعليم.
وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرةوشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والنائبة سها السعيد عضوة مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
كما حضر وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.
وتحدث محمد عادل مشرف برنامج "هي تقود" من مؤسسة شباب القادة، إلي عدسة "صدي البلد" عن المسابقة النهائية لبرنامج "هي تقود" للسنة الثانية، وقال أنه تم مشاركة هذا العام ٤ مدارس من محافظتي القاهرة والإسماعيلية داخل البرنامج.
وأكمل محمد عادل قائلًا أنه شارك في البرنامج هذا العام ١٠٠ طالبة، بـ ٢٧ مشروعا داخل البرنامج، علي عكس العام الماضي الذي شارك فيه ٥٠ طالبة من مدرستين فقط داخل محافظة القاهرة.
وأوضح محمد عادل أن المشاريع تنحصر داخل ثلاث مجالات مختلفة هذا العام، وهي: مجال الأزياء والموضة، مجال الحرف اليدوية، ومجال الابتكارات والاختراعات.
وأوضح أنه تم التقديم من قبل ٥٠٠ طالبة في هذا العام داخل البرنامج، بأكثر من ١٥٠ مشروعا، ثم تم تصفية المشاريع المقدمة من ضمن الطالبات لمعرفة مدي تطبيقها للشروط، وهل هو منتج يعتمد عليه للمنافسة داخل سوق العمل أم لا.
وأضاف محمد عادل أن الهدف من برنامج "هي تقود" من مؤسسة شباب القادة، أن تكون الطالبة قادرة علي أن تعتمد علي نفسها، ولا تعمل لدي أحد بل تعتمد علي مشروعها لتوفير فرصة عمل لها ولزميلاتها حتي تقدر أن تصير "رائدة أعمال".
وتابع محمد عادل أنه في البرنامج يوجد لجنة تحكيم أولية، ثم تقييم إلكتروني عبارة عن أختبار لكل طالبة، يضم ١٤٠ - ٢٠٠ سؤال، والذي ينتج تقرير عن كل طالبة يوضح ما هي التدريبات التي تحتاجها حتي تقدر علي المنافسة في سوق العمل.
ويعد برنامج "هي تقود" الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها الى مصادر دخل ثابتة وذلك عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية، وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الخاص والحكومي، والإعلام، لتبني ودعم وتسليط الضوء على مشروعاتهن.