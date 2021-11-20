لسوء الأحوال الجوية .. صحة الشرقية ترفع درجة الإستعداد للقصوي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم اليوم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظراً للطقس السيئ، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع أخذ الإحتياطات اللازمة.

شدد وكيل الوزارة علي مديري العموم بالمديرية "الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة"، بالعمل على مدار الساعة، وإستمرار إنعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة.

كما تم التأكيد علي تأمين مصادر المياه، والكهرباء، بالمستشفيات، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للإستعداد في حالة الطواريء، بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج المحافظة.