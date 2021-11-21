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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. سكني: أكثر من 52 ألف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" حتى أكتوبر 2021

سكني
سكني

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج سكني 52,339 أسرة في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك من بداية شهر يناير حتى أكتوبر 2021، ضمن أكثر من 175 ألف أسرة أعلن "سكني" عن استفادتها منها 149,619 أسرة سكنت منازلها حتى أكتوبر الماضي.

وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية “ واس” أنه يأتي ذلك امتداداً لجهود البرامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل تملّك مستفيديه من الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم عبر موقعه وتطبيقه للأجهزة الذكية، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

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ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، و "التصميم الداخلي".

كما يستعرض موقع وتطبيق "سكني" 107 مشروعات سكنية تحت الإنشاء تُوفّر أكثر من 146 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد عن 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، كما يُقدم "سكني" عدد من الخدمات السكنية منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و "السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

برنامج سكني القرض العقاري اخبار الخليج مال واعمال اقتصاد السعودية

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