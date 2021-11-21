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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق : طريقة لعب أفشة لا تناسب كيروش

أفشة
أفشة

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق أن طريقة لعب محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي والمنتخب الوطني لا تناسب أسلوب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة .

وقال نصار في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق : "محمد مجدي أفشة لاعب مؤثر ولا غنى عنه في تشكيلة النادي الأهلي ، ولكن طريقة لعبه لا تناسب أسلوب كارلوس كيروش ، وهو ما أدى إلى إستبعاده من قائمة الفراعنة لمباراتي ليبيا ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطـر ".

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.


جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت مساء أمس، وشملت القائمة 23 لاعبا روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية واسهاما في اتساع قاعدة المنتخب،

 وجاءت  على النحو التالي:

حراسة المرمى : 
محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمود جاد .

خط الدفاع :
أكرم توفيق
أحمد فتوح
محمود الونش
أيمن أشرف 
أحمد ياسين
محمد عبدالمنعم
مروان داود.

خط الوسط : 
حمدى فتحى 
عمرو السولية
مهند لاشين
إمام عاشور
عمر كمال عبدالواحد
أحمد رفعت
مجدى أفشة
أحمد سيد زيزو
مصطفي فتحي

خط الهجوم : 
محمد شريف 
مروان حمدى 
أسامة فيصل 
حسين فيصل

 

 

 

 

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