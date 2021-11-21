بالجردل.. شاهد.. معجب يصب الأموال صبًا فوق رأس مطربة شعبية|فيديو

ربما حلمنا جميعًا بالنوم على سرير من النقود والغرق فيها، أو حتى العثور على كنز علي بابا ليغدق علينا بالأموال والمجوهرات وفي حين كان هذا حلما للكثيرين منا، فقد أصبح حقيقة بالنسبة للمطربة الشعبية في الهند «أورفاشي راداديا».

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمعجب بالمطربة الشهيرة في الهند وهو يغرقها بـ دلو من الأموال التي نزلت عليها كالمطر أثناء غنائها على المسرح.

يبدو الأمر معتادًا رؤيته على المسارح عندما تظهر مطربة أو راقصة محبوبة، فيصعد المعجبون ويغدقونها بالأموال، لكن ردة فعل هذا الرجل كانت مبالغ بها بعض الشيء.

فقد استخدم دلوًا لسكب آلاف الأموال مثل الماء على رأسها، فيما جلست هادئة تغني، وتحيط بها الأموال من كل جانب.

وعلقت المطربة على مقطع الفيديو تعرب عن امتنانها للحب الذي لا يقدر بثمن من معجبيها.

https://www.instagram.com/reel/CWSR2BuD7-z/?utm_medium=copy_link