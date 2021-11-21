للاسف دعم هؤلاء مبيعملش تريند .. الاعلامى محمد على خير يهاجم نجيب ساويرس بعد دعمه لـ مطربى المهرجانات

هاجم الYعلامى محمد على خير ، رجل الاعمال نجيب ساويرس بعد دعمه لـ مطربى المهرجانات ، ونشر تدوينة عبر صفحتi بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب محمد على خير " عزيزي م.نجيب ساويرس الثروة مسؤولية ..خاصة لو امتلكها من يعيش في مجتمع بيعاني زي مجتمعنا..عاوز تفهم معني كلامي..ارجو أن تقرأ سيرة مصريين عظماء امتلكوا الثروة لتري ماذا فعلوا بها مثل - العيني باشا - الدمرداش باشا - المنشاوي باشا - الحاج محمود العربي .



واضاف خير " ولو ملكش تقل علي القراءة..ادخل علي الانترنت وشوف بيل جيتس وذوكربيرج عملوا ايه بثرواتهم..

اخر ما اتوقعه من ثري مصري أن يشجع علي انحدار الذوق العام..من حق الكل أن يغني لكن لايحق لثري أن يفرض علي المجتمع اذواقا متدنية بحجة ان دي فلوسه وهو حر فيها..فالثروة مسؤولية..

وتابع " تمنيت انك تعمل للمجتمع حاجات كتيرة بثروتك..اكيد مش هنزايد علي وطنيتك..بس تمنيت كمواطن من ثري مثلك بدلا من ان يتحدانا بدعوة مطربي المهرجانات وكفالتهم في مهرجانه ان يتحدانا بدعم البحث العلمي..بدعم المتفوقين في جامعاتنا..بتمويل رحلات ابتعاث طلابنا بالخارج..بس للاسف دعم هؤلاء مبيعملش تريند..



واختتم " اكيد ننتظر ممن يمتلكون الثروات في بلادنا شيء ما يستحقه النابغون في مجالات العلم وليس الفن فقط يا نجيب بيه.

مساءك فل".

واصل المهندس نجيب ساويرس مهاجمته للفنان هاني شاكر بعد تصريحاته الاخيرة بمنع 19 من مطربي المهرجانات عن الغناء.

حيث قال الفنان هاني شاكر : مينفعش يكون الفن كدة في مصر في عصر السيسي رئيسي .

و جاء رد نجيب ساويرس عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : لو عندك حجة قولها لكن الرئيس رئيسنا كلنا مش رئيسك انت بس !

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نجيب ساويرس لهاني شاكر: مش بيعحبني غناؤك ونقابة الموسيقين تختلف عن المهندسين.. فيديو



و كان قد شن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، حملة نقد لاذع ضد قرار نقابة المهن الموسيقية بقائمة أسماء لمنع لمغني المهرجان من الغناء، مؤكدا أنه يرفض هذا الأمر بشكل كامل.



وأضاف نجيب ساويرس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"كل واحد حر يسمع اللي هو عايز يسمعه، واللي مش عاجبه ميفتحش اليوتيوب، ومحدش والي علينا نسمع ايه، وبحب الغناء الشعبي".

وتابع رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه :"هجيب المطربين الشعبي في مهرجان الجونة وكلامي جد ومبقولش حاجة مبعملهاش طبعا، وهو لو عايز يعكسنا لو جبناهم هنعكسه بردوا".

وأكمل المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أنه :" حاسس ان الموضوع في نفسنه وغيره يعني، ودورك انك لما حد يتعب تصرف عليه لكن ملكش تحكم وتسيطر على اذواقنا".