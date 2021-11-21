أخبار الفن..غالية بنعلي تخطف قلوب جمهورها رغم الأمطار.. أحدث ظهور لياسمين عبد العزيز..عمر كمال : بعض مطربي المهرجانات بيقولوا كلام لا يصح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

رغم الأمطار.. غالية بنعلي تخطف قلوب جمهورها على مسرح الزمالك

خطفت الفنانة التونسية غالية بنعلي قلوب جمهورها المصري بأولى حفلاتها الغنائية على مسرح الزمالك.

شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن اكتمال شفائها: حمد لله على السلامة

طمأن الفنان وائل عبد العزيز، الجمهور على الحالة الصحية، لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز كاشفًا اكتمال شفائها، وانتهاء الأزمة الصحية التي مرت بها على مدار الفترة الماضية.

أنا مع قرارات هاني شاكر.. عمر كمال : بعض مطربي المهرجانات بيقولوا كلام لا يصح

علق المطرب عمر كمال على قرار نقيب المهن الموسيقية المطرب هاني شاكر بمنع بعض مطربي المهرجانات من الغناء، قائلا إن به جزءا كبيرا من كلامه صح وأنا معه فيما فعله لأن هناك أناس يقولون كلام لا يصح أن يقال.

بدل ما يكافئها.. رضوى الشربينى تعلق على الزواج الثاني لـ بيج رامي

علقت الإعلامية رضوى الشربينى على الزواج الثاني لبيج رامي ، ونشرت صورة لزفاف بيج رامي ومعها صورة أخرى لزوجته الأولى، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" .



مهرجان نجم العرب.. هاني محروس: أهدي التكريم لروح والدي

أهدى المنتج ومهندس الصوت هانى محروس تكريمه فى مهرجان نجم العرب لـ والده ، ونشر صورة له عبر صفحتة الرسمية بموقع “ فيسبوك ”.