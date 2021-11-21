عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم الأمطار.. غالية بنعلي تخطف قلوب جمهورها على مسرح الزمالك

غالية بن علي
غالية بن علي

خطفت الفنانة التونسية غالية بنعلي قلوب جمهورها المصري بأولى حفلاتها الغنائية على مسرح الزمالك.

وحملت السهرة لافتة "حفلة استثنائية وتاريخية" بامتياز،  نظرا لإصرار الجمهور على التواجد في المسرح رغم الأمطار والبرودة التي أغرقت ساحة المكان بالكامل،  إلا أن حبهم لغالية دفعهم للبقاء وعدم المغادرة وإلغاء الحفل،  وذلك ما دفع غالية لتقوم بمبادرة "مجنونة" وغير مألوفة،  بدعوتها الجمهور للجلوس على خشبة المسرح بعيدا عن المطر،  لتتحول السهرة لحفلة جماهيرية حميمية،  تغني غالية وسط الجمهور الجالس أمامها على نفس المسرح مفترشين الأرض.

قبل طرحه | غالية بن على تكشف عن كليب "تمثيل" بمسرح الزمالك

التونسية غالية بن على تشعل مسرح الزمالك.. صور


وروت الغالية عطش محبيها في القاهرة لسماع أغانيها لايف بعد غياب عدة أشهر عن آخر حفلاتها عبر وجبة دسمة من أشهر أغنياتها استمرت أكثر من ساعتين ونصف متواصلة في أطول حفلاتها الجماهيرية في مصر هذا العام.

وأطربت غالية الجمهور بالعرض الحي الأول لأجدد ألبوماتها "فيلم مصري"،  من بينها أغنية "قولوا لها" للشاعر منتصر حجازي،  بجانب إعادة تقديمها رباعيات صلاح جاهين من ألحانها،  وأغنية "تتر فيلم مصري"، وتولت غالية خلال الألبوم الجديد مهمة تلحين كافة أغانيه.


وافتتحت الغالية فعاليات السهرة بالعرض الأول لأجدد كليباتها "تمثيل"، أغنية من كلمات رنا صبره وألحان علاء الكاشف،  كما مزجت أغنيات الألبوم المنتظر بتوليفة من أغانيها الجديدة،  من بينها "بنات البشر" للشاعر أمين حداد نجل الشاعر الراحل فؤاد حداد،   مع مزيج من أغاني الصوفية للحلاج ورائعة كوكب الشرق أم كلثوم "الأطلال"، ختاما برائعة "لاموني اللي غاروا مني".


ووضعت غالية بنعلي لمستها الغنائية المميزة في مستهل موسم حفلات الشتاء في مسرح الزمالك،  الذي يشهد حاليا انتعاشة فنية من الحفلات متنوعة الالوان الموسيقية بين الراب والاندرجراوند والطرب،  من بينها حفلات مغنيي الراب الجوكر وعفروتو وحفل المطرب علي الحجار وحفلي فرقتي هوس وتكسير شرقي.

الموسيقى كوكب الشرق الفنانة التونسية مسرح الزمالك غالية بن على خشبة المسرح الأندرجراوند

موضوعات متعلقة

بعد الفوز ب"البافتا".. مهرجان القاهرة السينمائي: سعداء بالجوائز التي حصدها limbo

مهرجان نجم العرب..هاني سرحان أفضل مؤلف عن مسلسل الاختيار2

هاني عادل يطرح "ريحة الليمون" ويوجه رسالة لصناعها

أصالة تغني بنت الجيران وتتحدث عن الخيانة في حبر سري

الإعلان الرسمي لمسلسل قواعد الطلاق الـ 45 .. شاهد

مهرجان كبير...تيري فريمو يعلق على تكريمه من القاهرة السينمائي

يعرض بمهرجان القاهرة.. طرح الإعلان الرسمي لـ فيلم تمساح النيل

اليوم.. انطلاق عرض حدوتة "مريم" من مسلسل زي القمر

ترشيحاتنا

هل يجوز للزوج إرجاع زوجته المختلعة بغير رضاها في العدة الإفتاء تجيب

دروجبا: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية .. وأرغب فى البكاء من أجله

اليوم.. الحكومة تبيع أذون خزانة بـ18.5 مليار جنيه

آيرتريك 2022 الرياضية من ميتسوبيشي تظهر مجددا | صور

"دقت ساعة الحقيقة".. السر وراء تعليق تويتر حساب سيف الإسلام القذافي

صورة نادرة.. ثلاثة أفاعي كوبرا تحتضن بعضها أعلى شجرة|شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة ..متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

بعد تزايد الأمطار.. رد حاسم من الجيزة حول تعطيل الدراسة غدا الأحد

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجردل.. شاهد.. معجب يصب الأموال صبًا فوق رأس مطربة شعبية|فيديو

رجل الآيس كريم .. هوايات وأكلات يعشقها الرئيس الأمريكي جو بايدن| شاهد

أمير بلا وطن.. لماذا رفضت العائلة البريطانية زواج إليزابيث وفيليب؟

5 ذئاب بشرية تناوبوا اغتصابها أمام خطيبها.. القصة الكاملة لنهش حسناء المعادي| نوستالجيا

فيديو

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ