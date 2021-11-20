قبل طرحه | غالية بن على تكشف عن كليب "تمثيل" بمسرح الزمالك

أحيت المطربة التونسية غالية بن على، حفلا غنائيا اليوم على خشبة مسرح الزمالك في السابعة مساء وسط حضور كامل العدد.

وكشفت غالية بن على، عن كليب “تمثيل” من خلال حفلها بمسرح الزمالك قبل طرحه رسميا.

كليب تمثيل

وقدمت غالية بن على، عددا من أشهر أغانيها “يا مسافر ، نفس ،الخوف”.

غالية بن على مغنية تونسية ولدت فى بلجيكا، تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة، ونالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية، وأتمت دراستها الجامعية في بروكسل ( بلجيكا ).

كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص، وتعرفت على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996 لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم ، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .