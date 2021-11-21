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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 68 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وعلى مصارف الري والموارد المائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية أزالت 68 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك على مساحة 2111 متر مربع، شملت 6 مراكز (العدوة – بني مزار – مطاي – سمالوط – المنيا – ابوقرقاص)، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

وأشار إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة
 

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