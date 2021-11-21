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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بحضور هاني شنودة وفهيم.. مجلة علاء الدين تحتفل بعيد الطفولة غدا

علاء الدين تحتفل
علاء الدين تحتفل غدا بعيد الطفولة فى حضور الأيتام ومشاركة شن

تحتفل مجلة علاء الدين، غدا الاثنين بعيد الطفولة ، على مسرح نجيب محفوظ  بمؤسسة الأهرام في الحادية عشر صباحا.


وصرح الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير المجلة، بأن الاحتفالية يشارك فيها الموسيقار الكبير هاني شنودة والفنان محمد فهيم والكاتبة سماح أبوبكر عزت ، حيث يتم تكريمهم لإسهاماتهم المتميزة فى مجالات الابداع للطفل فى الموسيقى والتمثيل والكتابة.


وأشار الزناتي ، إلى أن  أكثر من ٤٠٠ طفل من دور الأيتام والأطفال ذوى الهمم والقدرات الخاصة ، سيشاركون فى الحفل، وذلك فى إطار دورها الاجتماعى لأطفال مصر بالإضافة إلى طلبة المدارس الحكومية والخاصة ، حيث يقدم الفنان هانى شنودة فقرة موسيقية خاصة لأطفال مصر، ومعه عدد من المطربين الشباب ، وكذلك الفنان محمد فهيم ، بالإضافة إلي الفقرات التي ستقدم للأطفال مثل الساحر والبلياتشو والتنورة، واستعراضات للمدارس المشاركة ومنها أوبريت "يالا نحلم" و" احلف بسماها".


وقال الزناتى، إنه سيجرى في الحفل سحباً على عدد كبير من الجوائز بين الأطفال المشاركين  منها ٢٠ ساعة  قيمة من الماركات الشهيرة بالإضافة إلى الهدايا الأخرى .

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