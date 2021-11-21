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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك" بجميع منافذ بيع هيئة الكتاب

صدى البلد

أطلقت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج علي، مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتك كتابك" بجميع منافذ بيع الهيئة المصرية العامة للكتاب في مختلف محافظات الجمهورية ، وتستمر المبادرة حتى منتصف ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتك كتابك" والتى دشنتها د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة  في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 52 والتي حملت شعار "في القراءة حياة".

وتضم المبادرة العديد من العناوين الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في مختلف السلاسل والنشر العام ومنها : عجائب الآثار في التراجم والأخبار، عقد الجمان ، الفتوحات المكية ، قيثارة السماء ، مذكرات صلاح سالم ، حوارات امل دنقل ، مهن النشر ، الوزارات المصرية، وغيرها، بالإضافة إلى إصدارات قطاعات وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الكتب.


وتهدف المبادرة إلى توفير الكتاب بسعر بسيط في متناول الجميع حيث يبدأ سعر الكتاب داخل المبادرة من جنيه واحد حتى عشرين جنيه . وذلك لتشجيع جميع الفئات على القراءة واقتناء الكتب.

مبادرة وزارة الثقافة ثقافتك كتابك معرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب منافذ بيع الهيئة المصرية العامة عجائب الآثار في التراجم

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