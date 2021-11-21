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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة النقل تستعد لدعم ترشح مصر في مجلس المنظمة البحرية الدولية

صدى البلد

أعلنت وزارة النقل في بيان لها أنه في أطار الاستعدادات الجارية لدعم ترشح مصر في مجلس المنظمة البحرية الدولية خلال الانتخابات المقرر عقدها في ديسمير المقبل، قام قطاع النقل البحري بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بدعوة مجموعة من السفراء الممثلين بجمهورية مصر العربية لزيارة الهيئة والأكاديمية وذلك لإلقاء الضوء على الإمكانيات البحرية والتدريبية في مصر. 


حيث بدأت الزيارة في هيئة ميناء الإسكندرية والتي استقبلت عددا من السفراء والوفود الدبلوماسية المعتمدة لعدد ١٦ دولة أفريقية وأسيوية.


وتأتي هذه الزيارة  في ظل توجه وزارة النقل نحو دعم وتعزيز أواصر التعاون الدولي مع الدول الصديقة وكذا توجه القيادة السياسية نحو ترسيخ دور جمهورية مصر العربية الإقليمي والدولي.


من جانبه أكد الربان  طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية - على ضرورة إبراز الدور الاستراتيجي لميناء الإسكندرية ودورها الحيوي في حركة التجارة الدولية في ظل ما شهدته وما تشهده حاليا من تطورات في مجالات الطاقات الاستيعابية والتشغيلية للميناء.


كما قامت الوفود الدبلوماسية بالإطلاع على تاريخ ومقومات وإمكانيات هيئة ميناء الأسكندرية وما يتوافر بها من خدمات متطورة وفرص استثمارية ضخمة ، حيث قامت الوفود بإجراء زيارة ميدانية إلى مواقع المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها  لمعاينة حجم الإنجازات والتطورات على ارض الواقع ومنها زيارة  متحف الهيئة وزيارة محطة الركاب البحرية ومحطة تحيا مصر. 


ثم قام الوفد بزيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حيث تم زيارة مجمع المحاكيات والقبة السماوية  ومعهد السلامة البحرية.


وفي نهاية الزيارة أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لهذه الدعوة وعن اعجابهم بالإمكانات البحرية المصرية.

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