وداعا بكيزة هانم.. رامى رضوان ينعى سهير البابلي

نعى الاعلامى رامى رضوان الفنانة سهير البابلى ، التى توفيت اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية.

وكتب رامى رضوان عبر حسابة بموقع انستجرام " انا لله وانا اليه راجعون

وداعا بكيزة هانم الدرملي

صاحبة الروح الحلوة

#سهير_البابلي ".



توفيت الفنانة سهير البابلي اليوم بعد صراع مع المرض ، حيث كانت تعاني في الفترة الأخيرة من بعض الجلطات أدت الي تدهور حالتها الصحية .

ويكشف صدى البلد تفاصيل ليلة أعتزال سهير البابلي للفن ورفضها مسرحية لـ مصطفى محمود

لم يكن قرار اعتزال الفنانة سهير البابلي أمرا سهلا على منتج مسرحيتها المخرج جلال الشرقاوي ، فقد كان الأمر صادما بالنسبة له ، خاصة وأنه كان يحضر لعرض موسم ثالث من مسرحية عطية الإرهابية ، وأنفق مبالغ طائلة سواء من التعاقد مع الممثلين أو الدعاية وغيرها من الأشياء .

وكشف المخرج جلال الشرقاوي عن تفاصيل ليلة اعتزال الفنانة سهير البابلي في حوار تليفزيوني ، حيث أكد أن “ البابلي ” كانت تستعد لعرض الموسم الثالث من مسرحيتها “ عطية الإرهابية ” ، وقد تحدثت معه عن بعض الأمور التي يمكن ان يتم إضافتها في النص حتى تظهر بشكل جديد ، وقد اتفقا على لقاء في منزلها برفقة المؤلف حتى يتم الاستقرار على هذه الأمور مساءاً قبل الذهاب الى البروفة .