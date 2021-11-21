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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصطفى هواش يشارك بكتاب العالم السفلي في معرض القاهرة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا كتاب "العالم السفلي" للكاتب مصطفى هواش، للمشاركة في الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامتها نهاية يناير المقبل بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

كتاب العالم السفلي، يكشف الكثير من الحقائق التي تدور عن عالم السحر والجن، والكثير من الخرافات التي يرددها ضعاف النفوس عن هذا العالم، كما يكشف الكتاب الكثير عن أعمال الدجل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقام في مركز المعارض الدولي، بمشاركة العديد من دور النشر المصرية والعربية والاجنبية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المختلفة.

وتحل اليونان ضيف شرف الدورة القادمة التي تم اختيار اسم الكاتب الكبير يحيى حقي شخصية لها، ويتم الآن الاعداد لوضع جدول الأنشطة والفعاليات التي تقام على هامشه، إلى جانب حفلات توقيع الكتب مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، مد فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 53، والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، حتى 25 نوڤمبر الجاري.

جاء القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الإدارية العليا للمعرض لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناشرين للمشاركة.

كتاب العالم السفلي للكاتب مصطفى هواش معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس عالم السحر والجن الكتاب الكثير عن أعمال الدجل

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