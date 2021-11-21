%80 نسبة الإنجاز.. برلماني يشيد بتنفيذ مشاريع "حياة كريمة" وفق الجدول المعلن

أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بنسب الإنجاز العالية في تنفيذ المبادرة الرئاسية، لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ووصولها ببعض المشاريع إلى نحو 80% وتنفيذ الأعمال والمشروعات وفق جدولها الدقيق في مختلف المحافظات.

وأفاد عبد العال في بيان له اليوم، الي استهداف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، و السعى لتحقيق التنمية الشاملة، بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، والعمل على تحسين حياة أهل الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى رصد المبادرة نحو 500 مليار جنيه لتطوير نحو 1500 قرية، وفق استراتيجية شاملة على ثلاثة مراحل تبدأ بالقرى الأكثر فقرا ثم القرى الفقيرة إلى القرى التي تقل فيها نسبة الفقر فيها عن 50%.

وشدد نائب الاسكندرية، أن مبادرة حياة كريمة، هى مشروع القرن في مصر بمعنى الكلمة، وتستهدف تغيير حياة نحو 58 مليون مصري وغير مسبوقة محليًا أو عربيا طوال الخمسة عقود الأخيرة، كما انها حازت على الكثير من الشهادات الأممية بسبب تصديها لهدف إنساني رفيع، وهو تحسين حياة الملايين من الشعب المصري، مؤكدا أن وصول نسب التنفيذ الى نحو 80% وأكثر، يؤكد على تسارع الانجاز فيها للانتهاء من تطوير كافة القرى وفق الجدول المعلن لها، وتحفز كافة أجهزة الدولة لتنفيذها بشكل دقيق في المواعيد المقررة.