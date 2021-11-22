نجوم الفن يقدمون العزاء في بكيزة هانم الدرملي .. الحزن يخيم علي الوسط الفني في نعي سهير البابلي

حرص العديد من نجوم الفن علي نعي الفنانة القديرة سهير البابلي التي توفيت اليوم الأحد، بأحد المستشفيات الخاصة.

ويرصد صدى البلد أبرز النجوم الذين حرصوا علي نعس الفقيدة ، حيث حل الحزن علي الوسط الفني

أحمد بدير:

نعى الفنان أحمد بدير، الفنانة سهير البابلي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" :"ربنا يرحمها وده مصيرنا كلنا وربنا يحسن ختامنا، وندعو لها بالرحمة، وربنا يجازيها كل خير عما قدمته للفن المصري، الحزن يعم كل الدول العربية على هذه الطاقة المبدعة الجميلة المثقفة الواعية المحبة لبلدها وفنها".

وأضاف أحمد بدير أن الكلمات تعجز عن وصف سهير البابلي، لافتًا إلى أن الفنانة الراحلة كانت "أعظم كوميديانة وقفت على خشبة المسرح وكانت غول المسرح ومحدش يقدر يقف قدامها، ولكن هي تتعاون مع الكل لحبها للعمل الجماعي

اختتم :" كنت صغير فنيًا في ريا سكينة لكن هي خدتني وشدتني، هي قمة في التواضع إنها تساعدني وتفرشلي المسرح بالافيهات وتستنى عليا، حقيقي الكلمات تعجز عن وصفها ، كنا بنسميها غول على المسرح، أنا فقدت نصي الفني الحلو النهاردة".

إسعاد يونس:

نعت النجمة إسعاد يونس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعها مع الراحة سهير البابلي التي توفيت اليوم الأحد، بأحد المستشفيات الخاصة، واكتفت بوضع "قلب مكسور" تعليقًا على هذه الصورة.

لطيفة:

نعت الفنانة لطيفة ، الفنانة سهير البابلي وكتبت لطيفة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: رحم الله الفنانة الكبيرة العظيمة #سهير_البابلي ستبقي في حياتنا بفنك و ضحكتك وعطائك انا لله وانا اليه راچعون ".

إليسا:

نعت الفنانة اللبنانية إليسا الفنانة القديرة سهير البابلي وكتبت إليسا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏ ‏عم نخسر قيمة فنية كبيرة برحيل سهير البابلي. نجمة النجمات وملكة الأعمال الخالدة اللي بعدنا كل يوم من تذكرها. الكبار ما بيموتو… بيبقو خالدين. الله يرحمها".

هند صبري

نعت هند صبري، الفنانة سهير البابلي ،ونشرت هند صبري صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع إنستجرام، وكتبت: “فقدنا اليوم فنانة من رائدات المسرح العربي عبر تاريخه.. حققت نجاحات كبيرة ادخلتها قلوب الجميع.. وداعا الفنانة الكبيرة #سهير_البابلي وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها عبر الوطن العربي الكبير”

أحمد موسى:.

نعي الإعلامي أحمد موسي، الفنانة الراحلة سهير البابلي، قائلا:" فقدنا فنانة من عمالقة الفن المصري لا تعوض وهتوحشنا بجد".

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الراحلة كانت صاحبة تاريخ طويل من العطاء الفني، معقبا:" مفيش حد مش زعلان لفقدان هذه القيمة الكبيرة".

وتابع:" الفنانة سهير البابلي كانت تلقائية وعلي طبيعتها ولن ننسي أعمالها الكبيرة الناجحة".

جومانا مراد:

كتبت الفنانة جومانا مراد عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "‏البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون ،الله يرحمك يا حبيبتي ويغفرلك ويجعل مثواكي الجنه ، في الجنه ونعيمها إن شاء الله وربنا يصبر قلب أهلك وأحبابك وجمهورك ،خالص عزائي لأسرتك الكريمه ولمحبينك وجمهورك الكبير ".

نجوى فؤاد:

كما علقت الفنانة نجوى فؤاد عبر صفحتها على انستجرام قائلة: "‏البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

مريهان حسين:

ونعت مريهان حسين وكتبت قائلة "‏ إنا لله وإنا إليه راجعون يارب ارحمها و اغفرلها و اسكنها فسيح جناتك و صبر اهلها وكل محبيها "

هاني شاكر:

كما كتب هاني شاكر علي انستجرام "‏ البقاء لله في وفاة الفنانه القديرة #سهير_البابلي ربنا يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيخ جناته"

هاني رمزي:

ونشر هاني رمزي صورة للراحلة سهير البابلي وكتب قائلا "‏وداعا ملكة البهجة سهير البابلي "

محمد فؤاد:

كذلك نعى محمد فؤاد وكتب علي انستجرام قائلا "‏ لله وإنّا إليهِ رَاجعُون خالص التعازي في وفاة الإنسانة العظيمة و الأم الغالية الفنانة / سهير البابلي.. رحمها الله و اسكنها فسيح جناته و ألهم أهلها الصبر و السلوان #محمد_فؤاد"

حسام داغر:

كما ودع حسام داغر وكتب قائلا "‏مع السلامه يا سوسكا .. مع السلامه يا سوكيناناه … مع السلامه يا بكيزة هانم .. مع السلامة يا ناظرة الكوميديا و ابلة مدرسة المشاغبين ..مع السلامه يا استاذة سهير 💔💔 كان لازم تعلقينا و تحبيبينا فيكي قوي كده .. اهو الوجع شديد و الفراق مر يا حبيبة ..💔💔 يا بختهم بيكي في الاخرة .. الاستاذة راحتلهم "

أكرم حسني:

وكتب اكرم حسني علي انستجرام "إن لله وإن إليه راجعون"

عايدة رياض:

وكتبت الفنانة عايدة رياض عبر انستجرام" البقاء لله وحده وفاة الفنانة #سهير_البابلي ادعولها فضلا و ليس أمرا"

منى عبد الغني:

ونعت ايضا منى عبد الغني قائلة " #البقاءلله في الجميلة الرائعة الفنانة سهير البابلي رحمة الله ورضوانه عليكي يا حبيبتي"

أمينة:

ونشرت المطربة امينة صورة للراحلة سهير البابلي وكتبت "لا إله الا الله لا اله إلا الله إنا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يا حبيبتي الله يرحمك يا روح قلبي الله يرحمك ويحسن اليكى ويسعدك زى ما أسعدتينا حبيبتي الله يرحمك 😭"

رانيا يوسف:

نعت الفنانة رانيا يوسف الفنانة القديرة سهير البابلي ،وكتبت رانيا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏ ‏‏انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله الفنانة الكبيرة و الجميلة والعظيمة سهير البابلي ربنا يرحمها ويصبر اولادها".

نادية الجندى:

نعت النجمة نادية الجندي الفنانة القديرة سهير البابلي التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكتبت نادية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "‏ ربنا يصبر أهلها ومحبيها ويرحمها سهير_البابلي فنانة لا تعوض فهي إحدى نجمات الزمن الجميل الملتزم المخلص لعمله ولفنه وقدمت العديد من الأعمال الجميلة والجيدة والقيمة التي لن ينساها أي شخص فنها الحقيقي الذي قدمته لن يموت أبدا وسيظل باقيا مدى العمر .