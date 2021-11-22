حبس شخص لقيامه بسرقة المساكن في مصر الجديدة

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى ) من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (أجنة حديدية – جاكوش – مفك – 2 قلب كالون – مجموعة من المفاتيح المصطنعة ) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب (كسر الباب) بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" .

كما إعترف بإرتكابه عدد (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه – جهاز تكييف – مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة ) .

وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على شراء جهاز التكييف المشار إليه ومتطلباته الشخصية .

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.