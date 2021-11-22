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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لقيامه بسرقة المساكن في مصر الجديدة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

 

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى ) من داخلها .

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (أجنة حديدية – جاكوش – مفك – 2 قلب كالون – مجموعة من المفاتيح المصطنعة ) .

 

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب (كسر الباب) بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" .

 

كما إعترف بإرتكابه عدد (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه – جهاز تكييف – مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة ) .

 

وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على شراء جهاز التكييف المشار إليه ومتطلباته الشخصية .

 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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