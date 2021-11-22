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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد مرتجى يكشف شروط تتويج الأهلي بكأس العالم للأندية

خالد مرتجي
خالد مرتجي

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على خطة الإدارة إلى تأسيس كيان اقتصادي عالمي، من خلال خطة وضعها رئيس النادي محمود الخطيب.

وقال مرتجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" الأهلي يسعى إلى تأسيس كيان اقتصادي عالمي، ومحمود الخطيب وضع خطة طويلة المدى للأهلي حتى عام 2050 ".


وأضاف :" الأهلي يحتاج إلى خطة تمويل استراتيجية لمواكبة أندية أوروبا الكبرى، والأهلي من أكبر 15 نادي من حيث الشعبية على مستوى العالم، والأهلي يخطط للفوز بكأس العالم للأندية، وهذا يحتاج لميزانية ضخمة لفريق الكرة".

وأتم تصريحاته:" الأهلي يحتاج لتكوين تحالفات من كيانات اقتصادية عملاقة، وتواصلت مع إدارتي يوفنتوس وريال مدريد قبل تأسيس شركة كرة القدم".

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