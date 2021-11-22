الهلال الأحمر: أطلقنا سيارات دفع رباعي لمساعدة المتعثرين في مياه الأمطار بالإسكندرية

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري جمعية تعمل على إدارة الأزمات والكوارث على مستوى الدولة، معقباً: "الهلال الأحمر تعتبر الذراع اليمين لوزارة التضامن".

وأضاف رامي الناظر في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن نائب رئيسة جمعية الهلال الأحمر وجهت برفع درجة الاستعداد، والدفع بفرق الاغاثة والطواريء على مستوى الجمهورية، منوهاً أن هذه الفرق عبارة عن شباب متطوعين من مصر.

وتابع المدير التنفيذي للهلال الأحمر، أن هناك تكامل بين أجهزة الدولة وبين المتطوعين، منوهاً أنهم تطوعوا بسيارات دفع رباعي لمساعدة المتعثرين في مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

وأشار رامي الناظر إلى أن هذه الفرق متدربة على طريقة استخدام هذه السيارات، وسيارات الاسعاف الأولية أيضاً، معقباً: "شباب مصر المتطوع في جمعية الهلال الأحمر المصري يضرب أعلى مثال للإنسانية في العالم".