شركة سكر الدلتا: انخفاض أسعار السكر في الأسواق منتصف يناير المقبل

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة سكر الدلتا، إن هناك تضخم عالمي في أسعار السلع، مشيراً إلى تضاعف الأسعار في مجال الطاقة أيضاً سواء البترول أو الغاز.



وأضاف أحمد أبو اليزيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن غلاء أسعار البترول أو الغاز يؤثر على سعر السكر، حيث إن الدول التي تقوم بإنتاج السكر بكميات كبيرة تقوم بتحويل جزء منه إلى الوقود الحيوي أو الإيثانول أو الكحول، لاستخدامه في الطاقة.



وتابع رئيس شركة سكر الدلتا أن بالتالي تقل كميات السكر على المستوى المحلي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر في البورصة، فكلما ارتفعت أسعار الطاقة ارتفع معها سعر السكر بالتوازي.



ونوه أحمد أبو اليزيد أن مصر اتخذت إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم زيادة سعر كيس السكر للمواطن، حيث قامت بتثبيت سعر السكر التمويني وهو 8.5 جنيهات كما هو، بالإضافة إلى أن أي منفذ بيع تابع لوزارة التموين متح به السكر نفس السعر التمويني.



وكشف رئيس شركة سكر الدلتا عن توقعات بانخفاض أسعار السكر في الأسواق منتصف يناير المقبل.