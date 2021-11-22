البيت الأبيض يعلق على حادث دهس ولاية ويسكونسن

أكد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، على متابعته عن كثب ما يجري في مقاطعة واكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، عقب حادث دهس.

فيما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، القبض على شخص يشتبه في تورطه بحادث دهس موكب عيد الميلاد في واوكيشا بولاية ويسكونسن.

وقالت الشرطة الأمريكية: " لا نعرف حتى الآن إذا كان حادث صدم موكب عيد الميلاد في واوكيشا بولاية ويسكونسن هجومًا إرهابيًا أم لا".

فيما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، وقوع أكثر من حالة وفاة وأكثر من 20 إصابة جراء حادث الدهس الذي تعرض له عرض احتفالي في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن كثير من المصابين من السيدات الكبيرة في السن، واللتي شاركن في الحدث.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو لحظة تنفيذ الدهس خلال احتفال بأعياد الميلاد في الولايات المتحدة.