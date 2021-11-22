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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صندوق التنمية الثقافية يحتفل بالذكرى السبعين لميلاد الشاعر رفعت سلام

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

بمناسبة  مرور سبعين عاما على ميلاد الشاعر والمترجم الكبير الراحل رفعت سلام، احتفى قطاع صندوق التنمية الثقافية من خلال منتدى الثقافة والإبداع الذي يقدمه ويشرف عليه الكاتب الصحفي طارق الطاهر ندوه هذا الشهر  بهذه المناسبة، وذلك بمشاركة يارا سلام ابنة الشاعر الراحل رفعت سلام، والكاتب أحمد سراج، والناقد جرجس شكري.

واستهل الكاتب الصحفي طارق الطاهر بتقديم الشكر للحضور لمشاركتهم في تكريم اسم الشاعر الراحل، وأثنى على دور رفعت سلام كمحرر ثقافي باعتباره دورًا متفردًا خاصة ما احدثه من تطوير في القسم الثقافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وهو مانال إعجاب المتابعين للحركة الفكرية والثقافية المصرية.

وفي كلمتها قدمت يارا رفعت سلام الشكر لصندوق التنمية الثقافية لرعايته تلك الندوة، واسترجعت ذكرياتها في مراحل تكوين الشاعر الكبير، والتى اتسمت بالثراء الثقافي والفني  وابرزت.

وكشف الكاتب أحمد سراج عن فصول كتابه الجديد "في أثر وردة صانع الحصون المثابر" الذي يسرد حياة الشاعر رفعت سلام من ميلاده عام ١٩٥١ بمحافظة القليوبية حتى وفاته عام ٢٠٢٠ ومراحل تكوينه العلمية والعملية ومواقفه السياسية ومعاركه الفكرية وأثره في حركة ترجمة الأعمال الشعرية العالمية إلى العربية.

وعرض الناقد الكبير جرجس شكري لذكرياته مع  سلام ومعاركه الفكرية اليومية، والتى تنم على شاعر كبير يمتلك مشروع ثقافي متكامل كامل  المعالم وخاصة في الشعر وقضاياه ومدارس الشعر العالمية المختلفة.

المترجم الكبير الراحل رفعت سلام صندوق التنمية الثقافية منتدى الثقافة والإبداع الكاتب الصحفي طارق الطاهر الكاتب أحمد سراج الناقد جرجس شكري

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