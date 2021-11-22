يتعرض العديد للخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وتعتمد فرصك في الحصول عليه على مجموعة من عوامل الخطر مثل الجينات وأسلوب حياتك. تشمل عوامل الخطر ما يلي:

وجود مقدمات السكري ، مما يعني أن لديك مستويات السكر في الدم التي هي أعلى من المعتاد ولكن ليس بما فيه الكفاية العالية ليتم استدعاؤها السكري

زيادة الوزن أو السمنة

أن تبلغ من العمر 45 عامًا أو أكثر

تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري

وجود ارتفاع ضغط الدم

وجود مستوى منخفض من الكوليسترول الحميد (الجيد) أو ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية

تاريخ من مرض السكري أثناء الحمل

إنجاب طفل يزن 9 أرطال أو أكثر

و نمط الحياة الخاملة

تاريخ من أمراض القلب أو السكتة الدماغية

الإصابة بالاكتئاب

وجود متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

التدخين



طريقة الوقاية من مرض السكر

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري ، فقد تتمكن من منع الإصابة به أو تأخير الإصابة به تتضمن معظم الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها اتباع أسلوب حياة أكثر صحة. لذلك إذا أجريت هذه التغييرات ، فستحصل أيضًا على فوائد صحية أخرى.

قد تقلل من خطر إصابتك بأمراض أخرى ، ومن المحتمل أن تشعر بتحسن وتتمتع بطاقة أكبر. التغييرات هي:

فقدان الوزن والحفاظ عليه. يعتبر التحكم في الوزن جزءًا مهمًا من الوقاية من مرض السكري. قد تتمكن من منع مرض السكري أو تأخيره عن طريق فقدان 5 إلى 10٪ من وزنك الحالي.

على سبيل المثال ، إذا كان وزنك 200 رطل ، فسيكون هدفك هو خسارة ما بين 10 إلى 20 رطلاً. وبمجرد أن تفقد الوزن ، من المهم ألا تستعيده مرة أخرى.

اتباع خطة الأكل الصحي. من المهم تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وتشربها كل يوم ، حتى تتمكن من إنقاص الوزن والحفاظ عليه. للقيام بذلك ، يجب أن يشتمل نظامك الغذائي على أجزاء أصغر ودهون وسكر أقل.

يجب أيضًا أن تأكل مجموعة متنوعة من الأطعمة من كل مجموعة غذائية ، بما في ذلك الكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات. من الجيد أيضًا الحد من تناول اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة.

مارس التمارين الرياضية بانتظام. للتمرين العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك مساعدتك على إنقاص الوزن وخفض مستويات السكر في الدم. كلاهما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. حاول ممارسة 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني 5 أيام في الأسبوع. إذا لم تكن نشطًا ، فتحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة أنواع التمارين الأفضل بالنسبة لك. يمكنك أن تبدأ ببطء وتصل إلى هدفك.

لا تدخن.

يمكن أن يساهم التدخين في مقاومة الأنسولين ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2. إذا كنت تدخن بالفعل ، فحاول الإقلاع عن التدخين .

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء آخر يمكنك القيام به لتأخير أو منع مرض السكري من النوع 2. إذا كنت معرضًا لخطر كبير ، فقد يقترح مزودك أن تأخذ أحد الأنواع القليلة من أدوية مرض السكري .

كيفية الوقاية من مرض السكري في 25 يوما

يصيب السكر ه عددًا متزايدًا من البالغين ، ومع ارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال ، فقد أصبح أكثر شيوعًا بين الشباب ، وخاصة بين مجموعات عرقية معينة

وقد يبحث الكثير عن كيفية الوقاية من مرض السكري في 25 يوما أن مرض السكري من النوع الثاني ومقدمات السكري يمكن الوقاية منه إلى حد كبير.

يمكن تجنب حوالي 9 من كل 10 حالات عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة هذه التغييرات نفسها يمكن أن تقلل أيضًا من فرص الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. يمكن اختصار مفتاح الوقاية في خمس كلمات: ابقَ نحيفًا وحافظ على نشاطك.

خطوات بسيطة لتقليل المخاطر

تحكم في وزنك

الوزن الزائد هو السبب الوحيد الأكثر أهمية لمرض السكري من النوع 2. تزيد زيادة الوزن من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2 سبعة أضعاف. تجعلك السمنة أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 20 إلى 40 مرة أكثر من الأشخاص ذوي الوزن الصحي.

يمكن أن يساعد فقدان الوزن إذا كان وزنك أعلى من نطاق الوزن الصحي. يمكن أن يؤدي فقدان 7-10٪ من وزنك الحالي إلى تقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إلى النصف.

تحرك وأوقف تشغيل التلفزيون

قلة النشاط يعزز مرض السكري من النوع 2 إن تمرين عضلاتك كثيرًا وجعلها تعمل بجهد أكبر يحسن من قدرتها على استخدام الأنسولين وامتصاص الجلوكوز. هذا يضع ضغطًا أقل على الخلايا التي تصنع الأنسولين. لذا استبدل بعض وقت جلوسك بوقت مناسب.

النوبات الطويلة من التمارين الساخنة والعرقية ليست ضرورية لجني هذه الفائدة تشير النتائج المستخلصة من دراسة صحة الممرضات ودراسة متابعة المتخصصين الصحيين إلى أن المشي السريع لمدة نصف ساعة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 30٪.

في الآونة الأخيرة ، أفادت دراسة صحة المرأة السوداء عن فوائد مماثلة للوقاية من مرض السكري للمشي السريع لأكثر من 5 ساعات في الأسبوع.

هذا القدر من التمارين له فوائد أخرى أيضًا. ويمكن تحقيق المزيد من الفوائد القلبية الوعائية وغيرها من خلال ممارسة المزيد من التمارين الرياضية بشكل أكثر كثافة.

يبدو أن مشاهدة التلفاز شكل ضار بشكل خاص من عدم النشاط: فكل ساعتين تقضيها في مشاهدة التلفزيون بدلاً من متابعة شيء أكثر نشاطًا يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري بنسبة 20٪ ؛ كما أنه يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب (15٪) والوفاة المبكرة (13٪).

كلما زاد عدد مشاهدي التلفاز ، زاد احتمال إصابتهم بزيادة الوزن أو السمنة ، ويبدو أن هذا يفسر جزءًا من ارتباط مشاهدة التلفزيون ومرض السكري. قد تفسر أنماط النظام الغذائي غير الصحية المرتبطة بمشاهدة التلفزيون بعضًا من هذه العلاقة.

قم بتعديل نظامك الغذائي

أربعة تغييرات في النظام الغذائي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.







الوقاية من مرض السكر بالأعشاب

يُزعم أن العديد من الأعشاب والتوابل الشائعة لها خصائص لخفض نسبة السكر في الدم مما يجعلها مفيدة للأشخاص المصابين أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تم إجراء عدد من الدراسات السريرية في السنوات الأخيرة التي تظهر الروابط المحتملة بين العلاجات العشبية وتحسين التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم ، مما أدى إلى زيادة استخدام مرضى السكري لهذه المكونات "الطبيعية" للمساعدة في إدارة حالتهم.

ما هي العلاجات العشبية المتوفرة؟

تشمل العلاجات النباتية التي ثبت في بعض الدراسات أن لها خصائص مضادة لمرض السكري ما يلي:

الصبار

مستخلص التوت

الحنظل

قرفة

نبات الحلبة

زنجبيل

بامية

في حين أن مثل هذه العلاجات شائعة الاستخدام في الطب الهندي القديم والشرقي لعلاج الحالات الخطيرة مثل مرض السكري ، لا يزال العديد من خبراء الصحة في الغرب متشككين بشأن الفوائد الطبية المبلغ عنها.

في الواقع ، نظرًا لأن بعض الأعشاب والفيتامينات والمكملات الغذائية قد تتفاعل مع أدوية السكري (بما في ذلك الأنسولين) وتزيد من آثارها الخافضة لسكر الدم ، غالبًا ما يُقال أن استخدام العلاجات الطبيعية يمكن أن يقلل نسبة السكر في الدم إلى مستويات منخفضة بشكل خطير ويزيد من مخاطر مضاعفات مرض السكري الأخرى .

مهما كانت الأسباب المقصودة لاستخدام هذه الأعشاب المحددة ، يجب عليك دائمًا مناقشة خططك مع طبيبك وفريق الرعاية الصحية لمرض السكري أولاً للتأكد من أنها آمنة لحالتك وتحديد الجرعة المناسبة.



كيفية التغلب على مرض السكر

يمكن الوقاية من مرض السكري إلى حد كبير عن طريق اتخاذ عدة خطوات بسيطة ونعرض لكم كيفية التغلب على مرض السكر الحفاظ على الوزن تحت السيطرة ، وممارسة الرياضة بشكل أكبر ، وتناول نظام غذائي صحي ، وعدم التدخين. ومع ذلك ، من الواضح أن عبء تغيير السلوك لا يمكن أن يقع بالكامل على عاتق الأفراد. يجب على العائلات والمدارس ومواقع العمل ومقدمي الرعاية الصحية والمجتمعات ووسائل الإعلام وصناعة الأغذية والحكومة العمل معًا لاتخاذ خيارات صحية سهلة. للحصول على روابط للإرشادات المستندة إلى الأدلة ، وتقارير البحث ، وغيرها من الموارد للعمل ، قم بزيارة مجموعة أدوات الوقاية من مرض السكري .